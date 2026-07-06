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        Gaziantep mutfağı geleceğe eğitimle taşınıyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin gastronomi mirasının korunması ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması amacıyla kursiyerlere coğrafi işaret ve markalaşma eğitimi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 21:35 Güncelleme:
        Gaziantep mutfağı geleceğe eğitimle taşınıyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin gastronomi mirasının korunması ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması amacıyla kursiyerlere coğrafi işaret ve markalaşma eğitimi veriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gastronomi şehirleri arasında yer alan Gaziantep'in köklü mutfak kültürünün korunması için eğitim çalışmaları sürdürülüyor.

        Bu kapsamda Gaziantep Mutfağı'nın özgünlüğü, coğrafi işaretli ürünlerin önemi, korunması ve markalaşma süreçlerine ilişkin farkındalık eğitimleri düzenleniyor.

        Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ürün Markalaşma ve Coğrafi İşaretler Şube Müdürlüğü tarafından, Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) Yöresel Mutfak branşında eğitim gören kursiyerlere yönelik programlar gerçekleştiriliyor.

        Programlarda kursiyerlere, kentin gastronomi mirasının korunmasına yönelik kapsamlı bilgiler aktarılıyor.

        2026 yılı ocak ayından bu yana düzenlenen 7 eğitim programında 92 kursiyere ulaşıldı. Eğitimlerde kursiyerlere coğrafi işaret amblemi ve tescilinin ticari ile kültürel değeri, yöresel tariflerin özgün malzeme ve geleneksel tekniklerle hazırlanmasının önemi, tescilli ürünlerde kalite standardının korunması ve sürdürülebilir üretim anlayışı konularında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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