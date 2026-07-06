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        Gaziantep'te Yaz Kur'an kursları başladı

        Gaziantep'te çocukların milli ve manevi değerlerle buluşması amacıyla düzenlenen Yaz Kur'an Kursları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 21:36 Güncelleme:
        Gaziantep'te Yaz Kur'an kursları başladı

        Gaziantep'te çocukların milli ve manevi değerlerle buluşması amacıyla düzenlenen Yaz Kur'an Kursları başladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı, Vali Kemal Çeber, protokol üyeleri ve hayırseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşüne yer verilen Vali Çeber, şunları kaydetti:


        "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hem eğlenerek öğreneceği hem de güzel ahlakı, birlik ve beraberliği pekiştireceği kurslarımızın hayırlı olmasını diliyoruz. Çocuklarımıza zihin açıklığı ve başarılar diler, emeği geçen tüm hocalarımıza ve destek veren hayırseverlerimize teşekkür ederiz."

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