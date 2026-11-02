Gaziantep sonbahar renklerine büründü

Parkı ziyaret eden vatandaşların bazıları spor yaparken bazıları da oturma alanlarında sonbaharın tadını çıkardı.

Sanayi ve ticaretin yanı sıra festivalleriyle de turizmde öne çıkan kentte, sonbahar renkleri yeşil alanlara farklı bir güzellik kattı.

Gaziantep'te park ve mesire alanları, sonbaharın gelişiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına bürünerek güzel görüntüler oluşturdu.

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