Gaziantep'te iki lezzet tek çatı altında: BOSY Chef's

Gaziantep'te BOSY Chef's çatısı altında et odaklı BOSY Fine Dining ile hizmet veren mekân, alt katta açılan BOSY Balık ile şehre balık ve deniz ürünleri odaklı yeni bir gastronomi adresi kazandırdı. Mekana konuk olan MasterChef Jürisi Ünlü Şef Somer Sivrioğlu, iki konsepti aynı çatı altında buluşturmayı "çok güzel bir fikir" olarak değerlendirirken, BOSY Chef's Kurucusu Genç Girişimci Yiğit Balat, kebap şehri Gaziantep'e yeni bir sofra kültürü kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Gastronomi kültürüyle öne çıkan Gaziantep'te, üst katta et odaklı fine dining deneyimi sunan BOSY Fine Dining'e alt kattaki BOSY Balık da eklendi. Böylece BOSY Chef's, misafirlerine aynı çatı altında iki ayrı mutfak ve iki ayrı atmosfer sunuyor. Üst katta et odaklı lezzetler öne çıkarken, yeni açılan BOSY Balık'ta balık ve deniz ürünleri ön plana çıkıyor.

REKLAM

"İki konsepti aynı çatı altında buluşturmak çok güzel bir fikir"

Mekanı ziyaret eden MasterChef Jürisi Ünlü Şef Somer Sivrioğlu, iki konseptin aynı çatı altında buluşmasının misafirlere önemli bir seçenek sunduğunu belirterek, "Bugün Gaziantep'te, BOSY Chef's çatısı altında bir araya gelen iki farklı gastronomi deneyimini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bence bu iki konsepti aynı çatı altında buluşturmak çok güzel bir fikir. Misafirler, o günkü tercihlerine ve damak zevklerine göre iki farklı mutfağı, iki farklı atmosferi deneyimleme fırsatı buluyor. Her iki restoranın da kendi karakterini taşıması, BOSY Chef's özel kılan en güzel detaylardan biri" dedi.

REKLAM

Üst katın detayları ve localarıyla "harika" olduğunu ifade eden Sivrioğlu, alt kattaki balık restoranının ise özellikle ilgisini çektiğini dile getirdi. Sivrioğlu, "Yiğit beyler hiç masraftan kaçmamışlar. Şu anda İstanbul'da bile çok az yerde bulunan dry aging dolapları var" dedi.

Sidney'de bir balık restoranı açtığını hatırlatan Sivrioğlu, balığın hem sağlık hem de lezzet açısından önemine dikkat çekerek, "Balık yemek bir kere sağlık açısından çok önemli. İkincisi, daha farklı bir lezzet. Kebaba hepimiz bayılıyoruz, benim de kebapçım var ama her gün kebap yenmiyor. Bu yüzden Gaziantep'e kaliteli balık yiyebileceğimiz bir restoran kazandırdıkları için Yiğit Bey'e ve ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Sivrioğlu, Gaziantep gibi gastronomi kültürü güçlü, lezzete ve sofraya değer veren bir şehirde böyle bir mekânın hayata geçmesinin ayrıca anlamlı olduğunu vurguladı.

"Antep'e yeni bir kültür kazandırmak istedik"

BOSY Chef's Kurucusu Genç Girişimci Yiğit Balat ise ziyareti için Somer Sivrioğlu'na teşekkür ederek projenin çıkış noktasını anlattı. Gaziantep'i tanıtmanın ve şehrin gastronomi birikimini ileriye taşımanın kendi görevleri olduğunu belirten Balat, şöyle konuştu: "Gaziantep'e yeni bir sofra kültürü kazandırmamız gerekiyordu. Kebap ve lahmacun şehrimizin vazgeçilmez lezzetleri; biz de bunların yanında farklı bir deneyim sunmak istedik. Bu düşünceyle Gaziantep'e ilk kez bir fine dining konsepti getirdik. Bunu yaparken yöresel lezzetlerimizden kopmamaya, onları modern mutfak anlayışıyla harmanlamaya özen gösterdik."

REKLAM

Alt katta yeni açılan BOSY Balık'ın da şehirdeki önemli bir eksikliği gidermeyi amaçladığını ifade eden Balat, "Gaziantep'te böyle bir restoran konsepti yoktu. Biz de ailelerin gönül rahatlığıyla gelip müzik eşliğinde, mezelerle birlikte kaliteli balık yiyebilecekleri bir mekan sunduk. İnşallah halkımız da beğenir ve burada keyifli vakit geçirir" dedi.

"İlk tepkiler çok olumlu"

Misafirlerden gelen geri dönüşlere ilişkin soruyu yanıtlayan Balat, ilk etapta oldukça olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Balat, "Yeni bir kültür olduğu için insanlar bu konsepte yavaş yavaş alışıyor. Yıllardır süregelen kebap alışkanlığının dışına çıkmak elbette kolay değil. Ancak ilerleyen dönemde bu kültürün Gaziantep'te çok daha güzel oturacağına inanıyoruz" diye konuştu.

REKLAM

Balat, BOSY Chef's'i yalnızca bir restoran olarak değil, Gaziantep'in gastronomi vizyonuna katkı sunacak bir buluşma noktası olarak konumlandırdıklarını da sözlerine ekledi.

Somer Sivrioğlu ise sözlerini, "Burada nice güzel sofralar kurulmasını, misafirlerin keyifle vakit geçirmesini ve her iki restoranın da uzun yıllar boyunca başarıyla hizmet vermesini diliyorum. BOSY Chef's'e bol bereket, bol misafir ve çok güzel bir yolculuk diliyorum. Herkese afiyet olsun" diyerek tamamladı.