Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında demokrasi şöleni Gaziantep Kolej Vakfı kampüsünde sandık heyecanı

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları bünyesindeki tüm kurumlarda geleceğin liderlerini demokratik bir atmosferde buluşturan kapsamlı öğrenci meclisi ve başkanlığı seçimleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Kolej Vakfı’nda Anaokulundan liseye kadar eğitimin her kademesinde adeta bir demokrasi şöleni havasında geçen süreçte öğrenciler, sandık başına giderek iradelerini özgürce yansıttı.

Anaokulundan liseye güçlü katılım ve şeffaf süreç

GKV Özel Anaokulu, GKV Özel İlkokulu, GKV Özel Ortaokulu, GKV Özel Fen Lisesi, Özel Anadolu Lisesi ve Cemil Alevli Koleji öğrencileri; seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünü birebir deneyimledi. Tamamen şeffaf ve demokratik kriterler doğrultusunda yürütülen seçim süreçleri, gençlerin ve çocukların sorumluluk bilincini pekiştirirken katılımcı vatandaşlık anlayışının temellerini attı.

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Demokrasi kültürünün en güzel örneklerinin sergilendiği bu süreçte öğrenciler; demokratik değerleri ve uzlaşı kültürünü yakından deneyimlerken, kendi temsilcilerini özgür iradeleriyle seçmenin gururunu yaşayarak liderlik ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirdiler.

Atatürk’ün demokrasi mirası ilkokulumuzda hayat buldu

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği en büyük miraslardan biri olan Cumhuriyet ve demokrasi bilinci, ilkokul kademesinde gerçekleştirilen 20262027 EğitimÖğretim Yılı seçimleriyle bir kez daha anlam kazandı.

Demokratik katılımın heyecanını yaşayan 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz sürece aktif olarak katıldı. Adaylar hazırladıkları renkli pankartlarla projelerini ve hedeflerini paylaşırken; öğrencilerimiz kendini ifade etme, iletişim kurma ve demokratik rekabet kültürünü deneyimledi. Sandık başına geçen minikler, seçme ve seçilme hakkının önemini yaşayarak öğrendi. Seçim sonuçlarına göre 4/D sınıfı öğrencimiz Seydi Alp Yağlı Okul Meclis Başkanı, 4/A sınıfı öğrencimiz İdil Tümay ise Okul Meclis Başkan Yardımcısı seçildi.

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Ortaokulda etkili iletişim ve demokrasi bilinci

GKV Özel Ortaokulunda, öğrencilerin demokratik değerleri benimsemeleri ve sorumluluk bilinci geliştirmeleri amacıyla Öğrenci Meclis Başkanlığı Seçimi düzenlendi. Bireyler ve Toplumlar Zümresi tarafından seçimlerin insan hak ve hürriyetine saygı duyularak yürütülmesi gerektiği öğrencilere aktarılırken; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Zümresi tarafından öğrencilerin önyargı ve ayrımcılıktan uzak, etkili iletişim becerileriyle demokratik lider tutumu sergilemeleri sağlandı.

Gerçekleştirilen demokratik yarış sonucunda okul temsilci başkanı 6F sınıfından Oğuz Kağan Tekerekoğlu, okul temsilci başkan yardımcısı ise 7C sınıfından Serra Sancılı olarak belirlendi.

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Genel Müdürümüz Fevzi Gürsel'den kutlama mesajı

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, tüm kampüste büyük bir olgunlukla gerçekleşen seçimlere ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Bu anlamlı süreçte aday olan tüm öğrencileri medeni cesaretlerinden ötürü yürekten kutluyoruz. Okul başkanlığı görevine seçilen öğrencilerimizi tebrik ediyor; okullarımıza, öğrencilerimize ve tüm GKV ailesine hayırlı olmasını diler, yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar temenni ederiz."