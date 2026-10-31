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        Arka bacakları kırık köpek tedaviye alındı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, arka bacakları kırık halde sel sularında sürüklenen sokak köpeği tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Arka bacakları kırık köpek tedaviye alındı

        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, arka bacakları kırık halde sel sularında sürüklenen sokak köpeği tedavi altına alındı.

        İslahiye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hatay Bulvarı’nda bazı kişiler, gece saatlerinde sağanak nedeniyle oluşan selde metrelerce sürüklenen arka bacakları kırık sokak köpeğini fark etti. Durum, İslahiye Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bildirildi. İhbar üzerine gelen görevliler tarafından yaralı köpek, hayvan ambulansıyla veterinere götürüldü. Veteriner Hekim Murat Yıldırım tarafından köpek tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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