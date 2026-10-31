Arka bacakları kırık köpek tedaviye alındı

İslahiye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hatay Bulvarı’nda bazı kişiler, gece saatlerinde sağanak nedeniyle oluşan selde metrelerce sürüklenen arka bacakları kırık sokak köpeğini fark etti. Durum, İslahiye Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bildirildi. İhbar üzerine gelen görevliler tarafından yaralı köpek, hayvan ambulansıyla veterinere götürüldü. Veteriner Hekim Murat Yıldırım tarafından köpek tedaviye alındı.

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