Altun: "Araban OSB ile Küçük Sanayi Sitesi projelerinin hayata geçirilmesini bekliyoruz"

Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Araban Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük Sanayi Sitesi projelerinin hayata geçirilmesini beklediklerini belirterek, "Araban'ın ekonomik olarak güçlenip gelişmesini istiyoruz" dedi.

Araban ilçesinin güçlü bir tarım havzası olduğunu belirten Araban İlçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, ilçede sarımsak, karpuz, kavun, makarnalık, baklavalık ve ekmeklik buğday, arpa, nohut, Antep fıstığı, ayçiçeği ve pamuk başta olmak üzere çok sayıda tarım ürününün yetiştirildiğini ifade etti. İlçenin sahip olduğu tarımsal potansiyelin sanayi yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Altun, Araban'a yatırımcı çekilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla planlanan Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi projelerinin önemine dikkat çekti.

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Her iki projenin de Haziran 2023'te resmiyet kazandığını hatırlatan Altun, Araban ilçesi sınırları içerisinde yaklaşık 64,7 hektarlık (647 dekar) alanın "Araban Sanayi Alanı" olarak ilan edildiğini belirtti. Altun, Araban'ın 6 Şubat depremlerinin ardından alınan kararlarla 6. Bölge teşvik kapsamına da alındığını ifade etti.

Projelerin hayata geçirilmesiyle bölgede ilk etapta onlarca fabrikanın kurulmasının ve binlerce kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden Altun, sanayi yatırımlarının ilçenin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sunacağını dile getirdi.

"Araban hak ettiği hizmeti almalı"

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Altun, Araban OSB ve Küçük Sanayi Sitesi projelerinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Altun, "Bu projeler şimdiye kadar takip edilseydi ilçemizin ekonomisinin kalkınması ve gelişiminin önünde önemli bir engel kalmayacaktı. Araban Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi projelerinin hayata geçirilmesi için siyasilerimizden ve yetkililerimizden gerekli lobi faaliyetlerinin yürütülmesini, bürokratik kolaylıkların sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

Gaziantep'in sanayisiyle Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer aldığını belirten Altun, "Gaziantep gibi sanayisiyle Türkiye'nin önemli şehirleri arasında ön sıralarda yer alan bir ilin ilçesi olan Araban'ın da artık hak ettiği hizmeti almasını istiyoruz. Her iki projenin de hayata geçirilmesiyle ilçemizin ekonomik olarak güçlenmesini, gelişmesini ve yeni yatırımlarla istihdam imkanlarının artmasını bekliyoruz" diye konuştu.