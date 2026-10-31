Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Altun: "Araban OSB ile Küçük Sanayi Sitesi projelerinin hayata geçirilmesini bekliyoruz"

        Altun: "Araban OSB ile Küçük Sanayi Sitesi projelerinin hayata geçirilmesini bekliyoruz"

        Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Araban Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük Sanayi Sitesi projelerinin hayata geçirilmesini beklediklerini belirterek, "Araban'ın ekonomik olarak güçlenip gelişmesini istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Altun: "Araban OSB ile Küçük Sanayi Sitesi projelerinin hayata geçirilmesini bekliyoruz"

        Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Araban Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük Sanayi Sitesi projelerinin hayata geçirilmesini beklediklerini belirterek, "Araban'ın ekonomik olarak güçlenip gelişmesini istiyoruz" dedi.

        Araban ilçesinin güçlü bir tarım havzası olduğunu belirten Araban İlçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, ilçede sarımsak, karpuz, kavun, makarnalık, baklavalık ve ekmeklik buğday, arpa, nohut, Antep fıstığı, ayçiçeği ve pamuk başta olmak üzere çok sayıda tarım ürününün yetiştirildiğini ifade etti. İlçenin sahip olduğu tarımsal potansiyelin sanayi yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Altun, Araban'a yatırımcı çekilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla planlanan Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi projelerinin önemine dikkat çekti.

        REKLAM

        Her iki projenin de Haziran 2023'te resmiyet kazandığını hatırlatan Altun, Araban ilçesi sınırları içerisinde yaklaşık 64,7 hektarlık (647 dekar) alanın "Araban Sanayi Alanı" olarak ilan edildiğini belirtti. Altun, Araban'ın 6 Şubat depremlerinin ardından alınan kararlarla 6. Bölge teşvik kapsamına da alındığını ifade etti.

        Projelerin hayata geçirilmesiyle bölgede ilk etapta onlarca fabrikanın kurulmasının ve binlerce kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden Altun, sanayi yatırımlarının ilçenin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sunacağını dile getirdi.

        "Araban hak ettiği hizmeti almalı"

        REKLAM

        Altun, Araban OSB ve Küçük Sanayi Sitesi projelerinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

        Altun, "Bu projeler şimdiye kadar takip edilseydi ilçemizin ekonomisinin kalkınması ve gelişiminin önünde önemli bir engel kalmayacaktı. Araban Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi projelerinin hayata geçirilmesi için siyasilerimizden ve yetkililerimizden gerekli lobi faaliyetlerinin yürütülmesini, bürokratik kolaylıkların sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

        Gaziantep'in sanayisiyle Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer aldığını belirten Altun, "Gaziantep gibi sanayisiyle Türkiye'nin önemli şehirleri arasında ön sıralarda yer alan bir ilin ilçesi olan Araban'ın da artık hak ettiği hizmeti almasını istiyoruz. Her iki projenin de hayata geçirilmesiyle ilçemizin ekonomik olarak güçlenmesini, gelişmesini ve yeni yatırımlarla istihdam imkanlarının artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?

        Benzer Haberler

        MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı 5 Kasım'da kapılarını açıyor
        MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı 5 Kasım'da kapılarını açıyor
        Deprem, pandemi ve yangına rağmen genç kebapçı girişimcilikten vazgeçmedi
        Deprem, pandemi ve yangına rağmen genç kebapçı girişimcilikten vazgeçmedi
        GKV'li Berat'a Avrupa ve Amerika'dan peş peşe teklif yağıyor
        GKV'li Berat'a Avrupa ve Amerika'dan peş peşe teklif yağıyor
        Nizip'in 100. yılı 3. Zeytin Festivali'yle kutlanıyor
        Nizip'in 100. yılı 3. Zeytin Festivali'yle kutlanıyor
        Şehitkamil'de yağmur değil, cumhuriyet coşkusu yağdı
        Şehitkamil'de yağmur değil, cumhuriyet coşkusu yağdı
        GKV'li minik kaşiflerden başkent çıkarması
        GKV'li minik kaşiflerden başkent çıkarması