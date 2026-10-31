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        Nizip'in 100. yılı 3. Zeytin Festivali'yle kutlanıyor

        Gaziantep'in Nizip ilçesinin ilçe oluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 3. Nizip Zeytin Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Nizip'in 100. yılı 3. Zeytin Festivali'yle kutlanıyor

        Gaziantep'in Nizip ilçesinin ilçe oluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 3. Nizip Zeytin Festivali başladı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin destekleri, Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen festival, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde "Zeugma'nın Gizli Hazinesi" temasıyla gerçekleştiriliyor.

        Festival kapsamında zeytin hasadı ve fidan dikiminin yanı sıra 100. yıl koşuları, traktör süsleme yarışması, çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli etkinlikler ile yöresel ürün stantları yer alıyor.

        Festivalin açılış programında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, il ve ilçe protokolü ile üreticiler zeytin hasadına katıldı. Şahin, kadın çiftçilerle halay çekti.

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        Bereketli bir sezon temennisinin paylaşıldığı program, Nizip Kaymakamlığı bahçesinden başlayarak Millet Bahçesi'nde sona eren kortej yürüyüşüyle devam etti. Korteje klasik araçlar ile zeytin dallarıyla süslenen traktörler de eşlik etti.

        Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, programda yaptığı konuşmada, Nizip'in emeğini, üretim kültürünü ve ilçenin 100. yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldiklerini belirtti.

        Nizip'in en önemli değerlerinden birinin zeytin olduğunu ifade eden Eker, "Bu topraklarda zeytin bir üretim hikayesinden çok daha fazlası, nesillerin emeği ve bir hafızadır." ifadelerini kullandı.

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        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de festivalin büyük bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, Nizip'e yönelik yatırımlara değindi.

        Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan da konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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