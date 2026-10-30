Nurdağı'nda okul kantinleri denetlendi

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

Nurdağı Belediyesi zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerin temizlik ve hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ile mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.