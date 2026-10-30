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        Nurdağı'nda okul kantinleri denetlendi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Nurdağı'nda okul kantinleri denetlendi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yapıldı.

        Nurdağı Belediyesi zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerin temizlik ve hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ile mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

        Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

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