Şahinbey Millet Kütüphanesi gençlerin geleceğine ışık tutuyor

Şahinbey Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Şahinbey Millet Kütüphanesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 4 binden fazla öğrenciyi ağırladı.

Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Şahinbey Millet Kütüphanesi, resmi tatil günlerinde de öğrencilerin yoğun ilgisini görüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilen tatili ders çalışarak değerlendirmek isteyen 4 binden fazla öğrenci, kütüphanenin sunduğu imkânlardan yararlandı. Aynı anda 4 bin 500 öğrencinin ders çalışabildiği ve haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren Şahinbey Millet Kütüphanesi, Gaziantep'in dört bir yanından gelen gençlere modern ve konforlu bir çalışma ortamı sunuyor. Ücretsiz internet, bilgisayar, tablet, bireysel ve grup çalışma alanlarının yanı sıra öğrencilere gün boyunca ücretsiz çorba, çay ve top kek ikramı da yapılıyor. Böylece öğrenciler, ihtiyaç duydukları birçok imkana kütüphaneden ayrılmadan ulaşabiliyor.

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Öğrencilerden tam not

Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrenciler, kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Kütüphanenin yalnızca ders çalışma alanı olmadığını, öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıran kapsamlı bir merkez olduğunu belirten gençler, "Böyle bir kütüphanenin Şahinbey ilçemizde olmasından gurur duyuyoruz. Burada bizler için her şey düşünülmüş. Ücretsiz internet, bilgisayar, tablet ve ikramlar sayesinde sabah gelip akşama kadar hiçbir ihtiyacımız olmadan ders çalışabiliyoruz. 7 gün 24 saat açık olması, bireysel ve grup çalışma alanlarıyla öğrenci dostu bir ortam sunması bizim için çok önemli. Kendi ilçelerimizde de kütüphaneler var ancak Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde sunulan imkânlar gerçekten çok farklı. Bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Gençlerimizin her adımında yanlarındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimin belediyecilik anlayışlarının en önemli başlıklarından biri olduğunu belirterek, "Gençlerimizin geleceğini şekillendirecek en önemli adım eğitimdir. Onların huzurlu, güvenli ve modern bir ortamda çalışabilmeleri için Şahinbey Millet Kütüphanemizi hayata geçirdik. Burada gençlerimizin ihtiyaç duyduğu çalışma alanlarından kitaplara, internetten ikramlara kadar birçok imkânı ücretsiz olarak sunuyoruz. Gençlerimizin her adımında yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kütüphaneden yararlanan öğrencilerin elde ettiği başarıların kendileri için en büyük gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Bizim için en büyük mutluluk, bu kütüphanede ders çalışan gençlerimizin hedeflerine ulaşması ve ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmesidir" diye konuştu.