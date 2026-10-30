Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'in geleneksel lezzeti sakız helvası coğrafi işaret aldı

        Gaziantep'in geleneksel lezzeti sakız helvası coğrafi işaret aldı

        Gastronomi kenti Gaziantep'te tatlılar arasında önemli bir yere sahip olan ve geçmişte özellikle Ramazan aylarının ortasında nişan ve kız isteme merasimlerine götürülen sakız helvası, coğrafi işaret aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Gaziantep'in geleneksel lezzeti sakız helvası coğrafi işaret aldı

        Gastronomi kenti Gaziantep'te tatlılar arasında önemli bir yere sahip olan ve geçmişte özellikle Ramazan aylarının ortasında nişan ve kız isteme merasimlerine götürülen sakız helvası, coğrafi işaret aldı.

        Gastronomi kenti Gaziantep'in köklü lezzetleri arasında yer alan sakız helvasının tescili için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma yürütüldü. Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda başvurusu tamamlanan sakız helvası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Çöven kökü, şeker, limon tuzu, Antep fıstığı veya ceviz kullanılarak büyük bakır kazanlarda kaynatılarak hazırlanan, bir gün dinlendirilerek kesime sunulan ve ardından satışa hazır hale getirilen sakız helvasının yöresel özellikleri ve üretim yöntemi de koruma altına alındı. Sakız helvasının tescillenmesiyle Gaziantep'in coğrafi işaretli ürün sayısı 112'ye yükseldi. Türkiye'nin en fazla coğrafi işaretli ürününe sahip şehri olan Gaziantep, üç yeni tescille gastronomi alanındaki öncü konumunu güçlendirdi.

        REKLAM

        "Sakız helva Gaziantep'e has bir üründür"

        Sakız helvanın Gaziantep'e özgü bir ürün olduğunu belirten Hüseyin Özgüler, "Sakız helva Gaziantep'e has bir üründür. Şeker, çöven ve çok az limon tuzunun kazanda kaynatılıp çırpılmasıyla elde edilir. İçerisine fıstık ve ceviz konularak yoğrulur ve bir gün dinlendirilir. Ertesi gün ise kesime sunulur" dedi.

        "Ramazan aylarında nişan evlerine ikram ve hediye olarak gönderilirdi"

        Sakız helvanın geçmişte Ramazan aylarında nişan evlerine ikram ve hediye olarak gönderildiğini anlatan Özgüler, "Gaziantep'te sakız helva, susamlı kıtır helva ve leblebili kıtır helva ile birlikte özellikle Ramazan aylarında nişan evlerine ikram ve hediye olarak gönderilirdi" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "Tescilinin alınması bizi çok mutlu etti"

        Sakız helvanın Gaziantep'te baklavadan sonra yoğun tüketilen ürünlerden biri olduğunu söyleyen Özgüler, ürünün tescil almasından dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Tescilinin alınması bizi çok mutlu etti. Gaziantep'e has bir ürün olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin çabalarıyla bu çalışma hayata geçirildi. Gaziantep'e hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

        "Vatandaşların talebi yoğun"

        Sakız helvanın farklı çeşitlerinin yapılabildiğini belirten Özgüler, "Sakız helva bir gün içerisinde yapılıyor. İçerisine fıstık, ceviz veya farklı ürünler koyarak çeşitlendirmek mümkün. Vatandaşların talebi de yoğun. Fiyatının uygun olması nedeniyle insanlar rahatlıkla alabiliyor. Tatlı ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Pahalı ürünleri alamayan vatandaşlar da bu tür ürünleri tercih ederek aileleriyle birlikte tüketiyor" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Hastaları sağlık taramasına götürürken sigarayı bırakmaya karar verdi
        Hastaları sağlık taramasına götürürken sigarayı bırakmaya karar verdi
        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 495 sikke ele geçirildi
        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 495 sikke ele geçirildi
        Doç. Dr. Evirgen: "Her yüksek crp enfeksiyon anlamına mı geliyor"
        Doç. Dr. Evirgen: "Her yüksek crp enfeksiyon anlamına mı geliyor"
        Türk iş dünyasından Irak çıkarması; hedef 30 milyar dolarlık ticaret hacmi
        Türk iş dünyasından Irak çıkarması; hedef 30 milyar dolarlık ticaret hacmi
        SANKO sanat galerisinde "Sonsuzluk Ağları" temalı resim sergisi Ressam Ali...
        SANKO sanat galerisinde "Sonsuzluk Ağları" temalı resim sergisi Ressam Ali...
        SANKO Üniversitesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        SANKO Üniversitesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı