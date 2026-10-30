Türk iş dünyasından Irak çıkarması; hedef 30 milyar dolarlık ticaret hacmi

DEİK/TürkiyeIrak İş Konseyi öncülüğünde gerçekleştirilen kapsamlı Irak ziyareti, Erbil, Musul, Kerkük ve Bağdat hatlarında yoğun temaslarla devam ediyor. Yaklaşık 40 Türk iş insanının katıldığı heyet programında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirecek stratejik görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Türkiye ile Irak arasındaki köklü ticari bağları daha ileri bir taşımak ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen DEİK/TürkiyeIrak İş Konseyi iş heyeti programı, bölgede büyük bir hareketlilik oluşturdu. Finans ve bankacılıktan otomotive, lojistikten savunma sanayiine, inşaat ve mühendislikten tarım ve sağlığa kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren 40'a yakın Türk firmasının temsilcisi, Irak pazarındaki ortaklık imkânlarını yerinde inceliyor.

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Yoğun diplomasi ve üst düzey temaslar

Ziyaret kapsamında Türk iş dünyası temsilcileri; Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (İKBY) Bakanlar Kurulu Divan Başkanı ve İKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin kabulünün yanı sıra ticaret odaları, Kerkük Valiliği, Irak Ulaştırma, Petrol ve İmarİskan Bakanlıkları ile Irak Ticaret Odaları Federasyonu yetkilileriyle bir araya geldi. Heyet, temaslarını Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılımıyla taçlandı. Görüşmelerde gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması, lojistik ağların güçlendirilmesi, ticari ödemelerin etkinleştirilmesi ve yatırım ortamında öngörülebilirlik konuları öncelikli başlıklar olarak ele alındı.

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30 milyar dolarlık hedef için güç birliği

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 16,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan DEİK/TürkiyeIrak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, orta vadede 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Acar, bu hedefe ulaşmanın yalnızca mevcut ticareti artırmaktan geçmediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hedefe ulaşmak için yalnızca mevcut ticareti artırmak değil, karşılıklı yatırımları, ortak üretimi ve uzun vadeli ekonomik ortaklıkları da geliştirmemiz gerekiyor. Kalkınma Yolu Projesi ve enerji altyapısı yatırımları, Türk ve Iraklı şirketler için yepyeni iş birliği alanları oluşturuyor."

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Ortak akıl ve uzun vadeli ortaklıklar

Türk firmalarının uluslararası müteahhitlik, mühendislik, üretim ve hizmet sektörlerindeki yüksek tecrübesiyle Irak’ın ekonomik kalkınmasına güçlü bir katkı sunma kapasitesine sahip olduğunu belirten Halit Acar, Iraklı şirketlerin yerel pazar bilgisiyle bu gücün birleşmesinin her iki taraf için de büyük fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

DEİK/TürkiyeIrak İş Konseyi olarak temel önceliklerinin iki ülke iş dünyası arasında kalıcı köprüler kurmak olduğunun altını çizen Acar, bu kapsamlı ziyaretin yeni iş bağlantılarına, somut yatırımlara ve ortak projelere sağlam bir zemin hazırladığını belirtti.