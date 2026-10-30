SANKO sanat galerisinde "Sonsuzluk Ağları" temalı resim sergisi Ressam Ali İrgin: "Ağlar, bilinçaltımdaki bir uğraşın bilinçli bir sanatsal ifadeye dönüşmesinin güzel bir örneği oldu"

Ressam Ali İrgin, SANKO Sanat Galerisinde "Sonsuzluk Ağları" temalı resim sergisi açtı.

İrgin, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanat yolculuğunda farklı denemelerle kendine özgü bir üslup aradığını belirterek "Yapılmamışı yapmak, denenmemişi denemek için yoğun bir çaba içindeydim" dedi.

Ağların eserlerine nasıl konu olduğunu anlatan İrgin, "Ulusal ölçekli bir resim yarışmasına hazırlanırken hayat mücadelesini, ekmek kavgasını anlatan bir resim yaptım. Ancak resimde mücadeleyi ve esareti anlatan bir vurgu eksikti. Yarım kalmış resmin üzerinde ne yapacağımı düşünürken yoruldum, atölyenin dışına çıkıp oturdum. Düşünürken birden karşımda yırtık bir ağ fark ettim" diye konuştu.

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"O anda kafamda şimşekler çakmaya başladı ve yırtık ağı aldığım gibi atölyeye koştum. Aradığım malzemeyi bulmuştum galiba" diyen İrgin, "Ağ ile ne yapabileceğimi düşündüm ve yapısını inceledikten sonra presleme yöntemiyle tuvale uyguladım. Bu şekilde, ağların içinde figürlere yer verdiğim birçok resim yaptım. Süreç içerisinde ağların içine bazen figür, bazen portre koydum. Ağların içine bazen çeşitli hayvan figürleri girdi, bazen kalabalık insan gruplarının üzerine ağ attım, bazen de çer çöp takıldı ağlara. Ağlarla o kadar özdeşleştik ki artık onları başrole taşımanın zamanı gelmişti. Böylece ağlar, tek başına birer figür olarak soyut ve yarı soyut kompozisyonlarda, tuval üzerinde boyayla ortaya çıktı. Çocukluğumdan beri ağlarla balık yakalama serüvenim hobi olarak hâlen devam ediyor. Ağlarla olan ilişkim, ben farkında olmadan sanatımı şekillendirmiş" dedi.

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Ağların, bilinçaltındaki bir uğraşın bilinçli bir sanatsal ifadeye dönüşmesinin güzel bir örneği olduğunu belirten İrgin, "Peki, soyut kompozisyonlarımda gördüğünüz ağlar, bildiğimiz balık ağları mı? Tabii ki hayır. Başlangıçta sanatımı şekillendiren balık ağları olsa da gelinen noktada bu ağlar artık benim sanatım oldu" ifadelerini kullandı.

İrgin, yeni bir ağ metaforuyla izleyiciyi duygu ve düşüncelerinde içsel bir yolculuğa çıkardığını vurgulayarak ağların henüz gerçekleşmemiş, denenmemiş ve yaşanmamış bir ütopya sunduğunu dile getirdi.

Ağlarla yola çıkan her izleyicinin kendi rotasını belirlediğini kaydeden İrgin, "İşte ben size ağlarla entelektüel bir ütopyada hayal etme ve yaşama iksirini sunuyorum. Bu içsel yolculuğu, kendime ait bir üslupla ağların sarmalında yansıtmaya çalışıyorum. Ağlar, plastik bir dil ve üslupla, birer figür ve imge olarak her kompozisyonda ayrı bir metafor oluşturuyor" şeklinde konuştu.

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SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek de İrgin’i konuk etmekten ve sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

İrgin’in 25 eserinin yer aldığı serginin özgün çalışmalardan oluştuğunu vurgulayan Çiçek, Gaziantep’teki sanatseverleri ve sanatçıları sergiyi gezmeye çağırdı.

Konuşmaların ardından açılışa katılanlar, sanatçının açıklamaları eşliğinde eserleri inceledi.

İrgin’in sergisi, SANKO Sanat Galerisinde 13 Kasım’a kadar ziyarete açık kalacak.

Ali İrgin ve "Sonsuzluk Ağları"

Ali İrgin, 1987 yılında Elazığ’ın Arıcak ilçesinde doğdu. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resimİş Öğretmenliği Programı’ndan 2012 yılında mezun oldu.

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Bugüne kadar sekiz kişisel sergi açan sanatçı, çok sayıda yarışmalı ve karma serginin yanı sıra ulusal ve uluslararası sanat çalıştaylarına katıldı. Ağlar üzerine yürüttüğü sanatsal çalışmalarına ilişkin röportajları Kültür ve Sanat Sitesi’nde; Ankara Life, Anadolu Life, Anatolia ve Güney Rüzgârı dergilerinde yayımlandı.

Yurt içi ve yurt dışındaki resmî ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan İrgin, çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürüyor.

Sanatçı, "Sonsuzluk Ağları"nı sınırları reddeden, başlangıcı ve sonu olmayan boyutsal bir yolculuk olarak yorumluyor.

Tuvaldeki her çizgi, her düğüm, evrenin sonsuz dokusunda kendi yankısını arıyor.