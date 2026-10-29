İslahiye ve Nurdağı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajlar okundu.

İslahiye'de Türkbahçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Emre Oğuztürk, 106. Topçu Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Baloğlu, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

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