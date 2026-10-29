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        Şahinbey Ampute'ye Milli takviye

        Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Milli Takım oyuncusu Şeyhmus Erdinç'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Şahinbey Ampute'ye Milli takviye

        Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Milli Takım oyuncusu Şeyhmus Erdinç’i kadrosuna kattı.

        Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarını kazanarak önemli bir başarıya imza atan Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, hedeflerini büyüterek yeni sezona hazırlanıyor. Bu kapsamda Milli Takım’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Şeyhmus Erdinç, mavibeyazlı ekibin kadrosuna dahil edildi. Yeni sezonda da şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek olan Şahinbey Belediye Spor Kulübü, yaptığı transferle kadrosunu daha da güçlendirdi.

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        "Tüm kupalara talibiz"

        Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, yeni sezonda da hedeflerinin tüm kupaları kazanmak olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sezon hem Lig Kupası’nı hem Türkiye Kupası’nı hem de Süper Kupa’yı müzemize getirdik. Yeni sezonda da tüm kupalara talibiz. Şahinbey Belediye Spor’un olduğu yerde başarı vardır. Yeni sezona daha güçlü girmek için Milli Takım oyuncularımızdan Şeyhmus Erdinç’i renklerimize bağladık. İnşallah kendisi için de takımımız için de çok iyi bir sezon olacaktır. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun destekleriyle yeni sezonun en iddialı takımı Şahinbey Ampute Futbol Takımı olacaktır" dedi.

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        Erdinç’ten şampiyonluk mesajı

        Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’na transfer olmaktan duyduğu heyecanı dile getiren tecrübeli orta saha oyuncusu Şeyhmus Erdinç ise yeni sezonda mavibeyazlı formayla önemli başarılara imza atmak istediğini ifade etti.

        Erdinç, takımın hedefleri doğrultusunda mücadele ederek bütün kupaları kazanmak için elinden gelen katkıyı sunmayı amaçladığını belirtti.

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