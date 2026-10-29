Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Cumhuriyet'in 103. Yılı kutlandı

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Cumhuriyet'in 103. Yılı kutlandı

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü "103 Ses, Tek Yürek: 103. Yılda Cumhuriyet" temasıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Cumhuriyet'in 103. Yılı kutlandı

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü "103 Ses, Tek Yürek: 103. Yılda Cumhuriyet" temasıyla gerçekleştirildi.

        HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını HKÜ Öğrenci Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir gerçekleştirdi. Demir, konuşmasında Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün önemine ve Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

        Cumhuriyet ve kadının toplumsal rolü ele alındı

        REKLAM

        Program kapsamında HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mine Akkan, "Bugünden Yarına Cumhuriyeti Kadınlarla Düşünmek" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhuriyet'in kadınlara eğitimden çalışma hayatına, bilimden toplumsal yaşama kadar pek çok alanda önemli kazanımlar sağladığını belirten Akkan, Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu ve ilk kadın tıp doktoru Safiye Ali'nin Cumhuriyet'in kadınlara açtığı yolların öncü isimleri olduğunu vurguladı. Cumhuriyet'in geçmişten bugüne kadınların emeği, düşünceleri ve kararlılığıyla gelişmeye devam ettiğini ifade eden Akkan, HKÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen İklim Bilim Çalıştayı'nı da örnek göstererek kadınların bilimsel çalışmalara sunduğu katkıların somut biçimde görüldüğüne dikkat çekti. Cumhuriyet'in kazanımlarını geleceğe taşımanın kadınların aktif katılımıyla mümkün olduğunu belirten Akkan, geçmişten yarına kadınlarla birlikte ilerlemenin önemini vurguladı.

        REKLAM

        103 yıllık Cumhuriyet mirası sanatla anlatıldı

        Kutlama programı, "103 Yıllık Işık: Cumhuriyet ve Gençlik" temalı koro ve oratoryo gösterisiyle devam etti. Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılına özel hazırlanan gösteride, Cumhuriyet'in temel değerleri, bağımsızlık mücadelesi ve gençliğe emanet edilen mirası müzik ve sahne anlatımıyla bir araya getirildi.

        Cumhuriyet Bayramı HKÜ Radyo'da da kutlanacak

        Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim 2026 Perşembe günü HKÜ Radyo'da Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Özcan, "Cumhuriyet ve Çocuk" başlıklı konuşmasıyla Cumhuriyet'in çocukların gelişimi ve gelecek nesiller açısından taşıdığı önemi ele alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Özel Anka Hastanesi'nde Cumhuriyet coşkusu
        Özel Anka Hastanesi'nde Cumhuriyet coşkusu
        GKV Özel İlkokulu'nda Cumhuriyet coşkusu dansla buluştu
        GKV Özel İlkokulu'nda Cumhuriyet coşkusu dansla buluştu
        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 yaralı
        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 yaralı
        Yılmaz'dan Cumhuriyet kortejine davet
        Yılmaz'dan Cumhuriyet kortejine davet
        Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi Yollar göle döndü,...
        Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi Yollar göle döndü,...
        Büyükşehir'den görme engelli bireylerin hayatına dokunacak yeni merkez Atla...
        Büyükşehir'den görme engelli bireylerin hayatına dokunacak yeni merkez Atla...