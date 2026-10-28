Büyükşehir'den görme engelli bireylerin hayatına dokunacak yeni merkez Atlas Az Görme Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, görme kabiliyeti azalan bireylerin hayatını kolaylaştıracak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Gaziantep Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Atlas Az Görme Rehabilitasyon Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez, görme kaybı yaşayan bireylerin mevcut görme yetilerini en verimli şekilde kullanmalarını sağlayarak bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeyi ve toplumsal hayata katılımlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Gaziantep Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde kurulan Atlas Az Görme Rehabilitasyon Merkezi, görme keskinliği ve görme alanında azalma yaşayan bireylere yönelik rehabilitasyon hizmeti sunacak.

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Medikal ve cerrahi tedavilere rağmen görme fonksiyonlarında kayıp yaşayan bireylerin mevcut görme kapasitelerini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olacak merkezde, özellikle çocukların erken dönemde rehabilitasyona erişmesi ve günlük yaşamda daha bağımsız hale gelmesi amaçlanıyor.

Açılış programında Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından hazırlanan Gaziantep kutnu kumaşından tasarlanan kıyafetlerin sergilendiği defile gerçekleştirildi. Öğretmen ve öğrencilerin dans gösterileri ile türkü konserlerinin ardından Engelsiz Yaşam Merkezi ve Atlas Az Görme Rehabilitasyon Birimi'nin tanıtım filmi gösterildi.

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"Engel elde ayakta, gözde kulakta değil"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada engelli bireylerin önündeki engellerin kaldırılmasının önemine dikkati çekerek, kendi ailesinin yaşadığı zorluklardan örnekler verdi.

Projeye katkı sunan akademisyenlere ve kurum temsilcilerine teşekkür eden Şahin, "Biz bütün hocalarımızın elini öpüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben hem yetim hem öksüz bir annenin evladıyım. Babam gözüm açtığımda engelliydi. Eğer dedem kucağında götürmeseydi babam liseyi de bitiremeyecekti. Ama önündeki engeller kaldırılmış olsaydı çocuk doktoru olacaktı" diye konuştu.

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"Gönül gözü diye bir şey var"

Atlas Az Görme Rehabilitasyon Merkezi'nin kuruluş sürecini anlatan Şahin, özellikle çocuklarda erken müdahalenin ve ailelerin bilinçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Merkezin bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirten Şahin, "On ay, altın ay. Burada zamanla yarışılıyor. Bir annenin babanın bilinci bugün iyi bir hocanın dokunuşuyla bu çocuklar çok hızlı normalleşiyor. İşte biz bu görme engelli açma hikayemizle buradan başladık. Bütün ekiple biz bunu başardık. Allah muhafaza etsin. Yüce Peygamber Medine'den çıkınca bir görme engelliye vekalet veriyor. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bir mümin diyor, kendi kalbi, kendisi için istediğini, kendi kardeşi için de istemezse gerçekten iman etmiş olmaz. O yüzden gönül gözü diye bir şey var. Göz burada görmüyor. Biz engellinin tanımını değiştirdik. Engel elde ayakta, gözde kulakta değil" dedi.

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"Önemli olan ruhen, zihnen, kalben, yürek olarak dinç olmak"

Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen de Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetin önemine değinerek, "Önemli olan bedende sağlıklı bir birey olmak değil. Ruhen, zihnen, kalben, yürek olarak dinç olmak. Selam olsun her türlü dezavantajına rağmen hayata sımsıkı sarılanlara" ifadelerini kullandı.

"Çok kıymetli bir hizmet"

TBMM Sağlık Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, göz hastalıkları alanındaki mesleki deneyimlerinden hareketle görme kaybı yaşayan bireylerin karşılaştığı güçlüklere dikkati çekti.

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Merkezin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayan Ateş, "Antep'imizin ablası, annesi, her şeyi olan Fatma Şahin'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok kıymetli bir hizmet. Özellikle göz doktoru olarak bu sorunları yaşayan insanların neler yaşadıklarına bizzat hayatımızda şahit olan insanlar olarak merkez hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Devletin imkanlarıyla milletin ihtiyaçları buluşmalı"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Engelsiz Yaşam Merkezi'ne daha önce gerçekleştirdiği ziyarette sunulan hizmetlerden etkilendiğini belirterek, kamu kurumlarının vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmesinin önemine vurgu yaptı. Ünüvar, "Siyaset, bürokrasi ya da hizmet etmenin hangi noktası olursa olsun en temel görevimiz devletin imkanlarıyla milletin ihtiyaçları buluşmalı. Emek veren herkese çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

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"Böyle bir merkezin olması çok büyük bir kazanç"

Ankara Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Şahlı, az görme rehabilitasyonunun özellikle çocukların gelişimi ve fırsat eşitliği açısından taşıdığı önemi anlattı.

Görme kaybı yaşayan bireylerin önemli bir bölümünde rehabilitasyonla değerlendirilebilecek görme kapasitesi bulunduğunu belirten Şahlı, "Görme engellilerin aslında 5'te 4'ü az gören. Yani aslında görmelerini değiştirebileceğimiz bir görmeleri var. Ancak 5'te 1'lik bir grup yasal olarak kör sınıfına giriyor. Tabi ki öyle yapacağımız şeyler var. Ama az gören rehabilitasyon çok daha fazla. Özellikle çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlamak. Böyle bir merkezin olması çok büyük bir kazanç" diye konuştu.

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"Başkan Fatma Şahin Türkiye'deki engelli kardeşlerin akıl rehberi ve ablası oldu"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi de Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, engelli bireylere yönelik hizmetlere verdiği destek dolayısıyla Başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti. Çelebi, "Fatma Şahin böyle düşünüyor. Böyle gördü, böyle sahiplendi, böyle bir yer kurdu, bu şekliyle de Türkiye'deki engelli kardeşlerin akıl rehberi ve ablası oldu" dedi.

"Engelli bireylerin topluma dahil edilmesi açısından çok önemli"

Prof. Dr. Naser Salihu, merkezin engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımına sağlayacağı katkıya dikkati çekerek, kurumlar arasındaki dayanışma ve iş birliğinin önemini vurguladı. Salihu, "Bu noktada göstermiş olduğumuz, bizim de onlarla beraber bir kardeşlik, bir dayanışma çok önemli arz etmektedir. Bugün burada olmaktan dolayı yine arkadaşlarımızın ve ortaklıklarımızın daha ileri etkinlikler için, projeler için sürdürülmesini umut ediyorum. Ve daha belirli iş birlikleri ortaya çıkacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

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"Tüm gücümüzle katkılarımızı sürdüreceğiz"

Merkezin hayata geçirilmesinde görev alan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör, az gören bireylerin yaşam deneyimlerine ve karşılaştıkları güçlüklere değinerek, rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Fatma Şahin ve projeye katkı sunanlara teşekkür eden Güngör, "Bundan sonra biz de tüm gücümüzle bu verilen emeklerin devamına katkılarımızı sürdüreceğiz. Cennetin anahtarlarını ellerine alan bu insanlar gibi biz de cennete aday olmaya çalışacağız" dedi.

Prof. Dr. Fatih Mehmet Mutlu da merkezin kurulmasında emeği geçenleri tebrik ederek, projeye öncülük eden Başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti.

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Bir annenin umudu, diğer çocuklar için de ışık olmaya devam eder

Merkezde rehabilitasyon hizmeti alan 6 yaşındaki Taymin Erdoğan'ın annesi Nida Erdoğan, çocuğunun önceki tedavi sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı. Merkezin aileler için taşıdığı öneme değinen Erdoğan, "Atlas Az Görme Rehabilitasyon Merkezi inşallah diğer çocuklar içinde ışık olmaya devam eder. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Az gören bireylere bağımsız yaşam desteği

Atlas Az Görme Rehabilitasyon Merkezi, medikal ve cerrahi müdahalelere rağmen görme fonksiyonlarında azalma yaşayan bireylerin mevcut görme kapasitelerini daha etkin kullanmalarına yönelik hizmet sunacak. Merkezde, yakın görmede güçlük, ışığa karşı hassasiyet, kontrast algısında azalma ve renk görme sorunları yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına uygun rehabilitasyon uygulamaları gerçekleştirilecek.

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Özellikle çocukların erken yaşta desteklenmesine önem verilen merkezde, bireylerin günlük yaşam aktivitelerine daha bağımsız katılmaları, eğitim ve sosyal hayatlarında karşılaştıkları güçlüklerin azaltılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

İnsan hakları ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterecek merkez, görme kaybı yaşayan bireylerin sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almalarına da katkı sunacak.

Açılış programı, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.