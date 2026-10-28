Yılmaz'dan Cumhuriyet kortejine davet

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek 103 araçlık Cumhuriyet kortejine tüm Gazianteplileri davet etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek 103 araçlık Cumhuriyet korteji için hazırlıklarını sürdürürken, tüm vatandaşlara katılım çağrısı yaptı. Cumhuriyet’in kuruluşunun taşıdığı tarihî anlamı ve milletin ortak değerlerini ön plana çıkaracak kortejle, 29 Ekim coşkusunun Şehitkamil’de hep birlikte yaşanacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine yakışır bir kutlama gerçekleştirmek istediklerini belirterek, 103 araçlık kortejin bütün vatandaşların katılımıyla daha da anlam kazanacağını ifade etti. Yılmaz, 29 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek kortej için tüm vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhuriyet’in 103. yılına özel olarak düzenlenen etkinliğin, toplumun her kesimini ortak bir heyecan etrafında buluşturmasını istediklerini belirten Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü önünden başlayacak tüm Gazianteplileri korteje katılmaya davet etti.