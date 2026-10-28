Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi Yollar göle döndü, bazı noktalarda sel oluştu, çok sayıda kaza meydana geldi
Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında yollar göle döndü, çok sayıda kaza meydana geldi, bazı noktalarda ise küçük çaplı sel oluştu.
Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında yollar göle döndü, çok sayıda kaza meydana geldi, bazı noktalarda ise küçük çaplı sel oluştu.
Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra sağanak etkili oldu. Kısa sürede etkisini arttıran yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda ise küçük çaplı sel oluştu. Yağış nedeniyle özellikle otoyolda ve kent merkezinde pek çok bölgede ise maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları meydana geldi.
Kentte yağışın etkisini hafta sonuna kadar aralıklarla sürdürmesi bekleniyor.
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