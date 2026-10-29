Özel Anka Hastanesi'nde Cumhuriyet coşkusu

Özel Anka Hastanesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü yönetim kadrosu, hekimleri, idari personeli ve sağlık çalışanlarının katılımıyla büyük bir coşku ve gurur içinde kutladı.

Türk bayrakları ve kırmızıbeyaz balonlarla bayram alanına çevrilen hastanede, 29 Ekim coşkusu hasta ve çalışanlarla birlikte dorukta yaşandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı, minnet ve rahmetle anılırken, kutlamada birlik, beraberlik ve gurur dolu anlar kaydedildi.

"Cumhuriyeti gelecek nesillere taşımak en büyük sorumluluğumuzdur"

Kutlamaların ardından değerlendirmelerde bulunan Özel Anka Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyetimizin 103. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını tüm çalışanlarımız ve hastalarımızla birlikte yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, Cumhuriyetimizin temel değerlerinden, insan odaklı ve adil sağlık anlayışından ödün vermeden hizmet veriyoruz. Bu anlamlı mirası yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere gururla aktarmak hepimizin en temel sorumluluğudur. Bu duyguyla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yadigâr ed, halkımızın ve tüm sağlık camiamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım" dedi.

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Tören, hastane yönetiminin ve sağlık çalışanlarının "Yaşasın Cumhuriyet" sloganları ve coşkulu alkışlarıyla sona erdi.