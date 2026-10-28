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        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 yaralı

        TarsusAdanaGaziantep Otoyolu'nda yoğun yağış nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 19:25 Güncelleme:
        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 yaralı

        TarsusAdanaGaziantep Otoyolu'nda yoğun yağış nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaza, TarsusAdanaGaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik akışı tamamen dururken 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Uzun süre duran otoyoldaki trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

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        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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