GKV Özel İlkokulu'nda Cumhuriyet coşkusu dansla buluştu

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, IB PYP'nin "Kim Olduğumuz" teması kapsamında düzenlenen VeliÇocuk Dans Atölyesi'nde renkli görüntülere sahne oldu. Veliler ve öğrencilerin birlikte katıldığı etkinlik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında anlamlı bir gösteriye dönüştü.

Eğitimin sınıf duvarlarını aştığı, aile katılımının en güzel örneklerinden birinin sergilendiği atölyede minikler, dansın birleştirici gücünü aileleriyle birlikte deneyimledi.

Kültürel Mirastan Evrensel Adımlara

Etkinlik kapsamında zeybek ve halay gibi geleneksel figürlerle kendi kültürlerini yakından tanıyan öğrenciler, vals ritimleriyle de farklı dünya kültürlerini keşfetme fırsatı buldu. Dans ederken iş birliği, öz yönetim ve sosyal becerilerini geliştiren minikler; PYP öğrenen profili gereği "düşünen", "risk alan" ve "etkili iletişim kuran" bireyler olma yolunda önemli bir deneyim kazandı.

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"Eğitimi ve kültürel değerleri yaşamın içine taşıyoruz"

Atölyede elde edilen kazanımların Cumhuriyet coşkusuyla bütünleştiğini belirten GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, eğitimin yalnızca okul duvarları arasında kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Gaziantep Kolej Vakfı olarak temel hedefimiz; öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra köklerine bağlı, evrensel değerleri benimseyen, düşünen ve üreten bireyler olarak yetişmeleridir. IB PYP programımızın 'Kim Olduğumuz' teması doğrultusunda velilerimizi de sürece dahil ederek gerçekleştirdiğimiz bu dans atölyesi, kültürel mirasımızı sahiplenirken farklı dünyaları da tanımaları adına çok kıymetli bir adım olmuştur. Öğrencilerimizin bu anlamlı öğrenmelerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla sahneye taşımaları, bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor; velilerimizin katılımıyla zenginleşen bu güzel etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

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Veliler ve öğrenciler birlikte vals yaptı

Atölyede elde edilen kazanımlar, Cumhuriyet kutlamalarında gurur dolu bir eyleme dönüşürken; veliler ve öğrenciler birlikte vals yaparak topluluk içinde dayanışmanın ve kültürel paylaşımın unutulmaz bir örneğini sergiledi. Farklılıklarla bir arada huzurla yaşanabileceğini ve ortak bir ritimde buluşmanın mutluluğunu gözler önüne seren bu özel süreç, katılımcıların hafızalarında iz bırakan keyifli bir anı olarak yerini aldı.