Gaziantep'te beton dökümü sırasında ahşap kalıp çöktü: 3 yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında ahşap kalıp çöktü, 3 işçi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında ahşap kalıp çöktü, 3 işçi yaralandı.
Olay, Nizip ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta beton dökümü sırasında ahşap kalıp çöktü. Çökme sonucu Bozan G., Mehmet Ö. ve Mehmet B. isimli 3 işçi enkaz altında kalarak yaralandı. Yaralı işçiler, çevredeki diğer işçiler ve vatandaşlar tarafından kurtarılırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 işçi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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