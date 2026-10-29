Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Şahinbey'de Cumhuriyet coşkusu sahalara taşındı

        Şahinbey'de Cumhuriyet coşkusu sahalara taşındı

        Şahinbey Belediyesi, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü düzenlediği sportif etkinliklerle kutladı. Şahinbey Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen spor ve zeka oyunları turnuvalarına 798 sporcu katılırken, öğretmenler arası voleybol turnuvasında ise 460 öğretmen mücadele etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Şahinbey'de Cumhuriyet coşkusu sahalara taşındı

        Şahinbey Belediyesi, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü düzenlediği sportif etkinliklerle kutladı. Şahinbey Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen spor ve zeka oyunları turnuvalarına 798 sporcu katılırken, öğretmenler arası voleybol turnuvasında ise 460 öğretmen mücadele etti.

        Şahinbey Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu spor ve sosyal etkinliklerle yaşatıyor. Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen okçuluk, masa tenisi, mangala, dart ve atletizm yarışmaları yoğun katılımla gerçekleştirilirken, öğretmenler arası voleybol turnuvası da büyük bir heyecana sahne oldu. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen turnuvalar, farklı yaş ve ilgi gruplarından vatandaşları bir araya getirerek sporun, dostluğun ve kardeşliğin güçlenmesine katkı sağlıyor. Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerde toplam 798 kişi mücadele etti.

        REKLAM

        Beş farklı branşta 798 katılımcı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okçuluk turnuvasına 150 kişi, masa tenisi turnuvasında 163 kişi mangala turnuvasına 160 kişi, dart turnuvasında 155 kişi, atletizm koşu yarışmasına ise 170 kişi katıldı. Beş farklı branşta gerçekleştirilen organizasyonlar, toplam 798 katılımcıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu spor sahalarına taşıdı.

        Öğretmenler voleybolda buluştu

        Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında eğitim camiasını bir araya getiren Şahinbey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası da devam ediyor. 22 Ekim8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya 46 takım ve 460 öğretmen katılıyor. Öğretmenler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan organizasyon, aynı zamanda eğitimcilerin sosyal ve sportif faaliyetlerde bir araya gelmesine imkân sağlıyor. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, millî bayramların coşkusunu sporun birleştirici gücüyle buluştururken, katılımcılara da rekabetin yanı sıra dostluk ve dayanışma ortamı sunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Şahinbey Ampute'ye Milli takviye
        Şahinbey Ampute'ye Milli takviye
        Gaziantep'te beton dökümü sırasında ahşap kalıp çöktü: 3 yaralı
        Gaziantep'te beton dökümü sırasında ahşap kalıp çöktü: 3 yaralı
        Gaziantep'te Cumhuriyet'in 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı
        Gaziantep'te Cumhuriyet'in 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
        Araban ÇUKOBİRLİK 2026-2027 yılı pamuk alım fiyatlarını açıkladı
        Araban ÇUKOBİRLİK 2026-2027 yılı pamuk alım fiyatlarını açıkladı
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Cumhuriyet'in 103. Yılı kutlandı
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Cumhuriyet'in 103. Yılı kutlandı