Şahinbey'de Cumhuriyet coşkusu sahalara taşındı

Şahinbey Belediyesi, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü düzenlediği sportif etkinliklerle kutladı. Şahinbey Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen spor ve zeka oyunları turnuvalarına 798 sporcu katılırken, öğretmenler arası voleybol turnuvasında ise 460 öğretmen mücadele etti.

Şahinbey Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu spor ve sosyal etkinliklerle yaşatıyor. Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen okçuluk, masa tenisi, mangala, dart ve atletizm yarışmaları yoğun katılımla gerçekleştirilirken, öğretmenler arası voleybol turnuvası da büyük bir heyecana sahne oldu. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen turnuvalar, farklı yaş ve ilgi gruplarından vatandaşları bir araya getirerek sporun, dostluğun ve kardeşliğin güçlenmesine katkı sağlıyor. Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerde toplam 798 kişi mücadele etti.

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Beş farklı branşta 798 katılımcı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okçuluk turnuvasına 150 kişi, masa tenisi turnuvasında 163 kişi mangala turnuvasına 160 kişi, dart turnuvasında 155 kişi, atletizm koşu yarışmasına ise 170 kişi katıldı. Beş farklı branşta gerçekleştirilen organizasyonlar, toplam 798 katılımcıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu spor sahalarına taşıdı.

Öğretmenler voleybolda buluştu

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında eğitim camiasını bir araya getiren Şahinbey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası da devam ediyor. 22 Ekim8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya 46 takım ve 460 öğretmen katılıyor. Öğretmenler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan organizasyon, aynı zamanda eğitimcilerin sosyal ve sportif faaliyetlerde bir araya gelmesine imkân sağlıyor. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, millî bayramların coşkusunu sporun birleştirici gücüyle buluştururken, katılımcılara da rekabetin yanı sıra dostluk ve dayanışma ortamı sunuyor.