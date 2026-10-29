Gaziantep'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
H.S. idaresindeki 80 AIM 971 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep karayolunun 22. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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