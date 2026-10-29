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        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        H.S. idaresindeki 80 AIM 971 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep karayolunun 22. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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