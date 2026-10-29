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        SANKO Üniversitesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        SANKO Üniversitesi'nde, Cumhuriyetin ilanının 103'üncü yıl dönümü, "Cumhuriyet Fazilettir" temasıyla düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:40 Güncelleme:
        SANKO Üniversitesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        SANKO Üniversitesi’nde, Cumhuriyetin ilanının 103’üncü yıl dönümü, "Cumhuriyet Fazilettir" temasıyla düzenlenen törenle kutlandı.

        SANKO Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü Başkanlığı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Celal Pekdoğan, "Cumhuriyet; yalnızca bir yönetim biçimi değil, millet egemenliğine dayanan çağdaş bir toplumun inşasında tarihî bir dönüm noktasıdır" dedi.

        Cumhuriyetin kuruluş sürecine ve Türk milletine kazandırdığı değerlere değinen Dr. Öğr. Üyesi Pekdoğan, milli irade, eşitlik, özgürlük ve adaletin Cumhuriyetin temelini oluşturduğunu belirtti.

        Fazilet kavramını Cumhuriyetin kazanımları ile dini ve ahlaki değerler çerçevesinde değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Pekdoğan, "Fazilet; erdem, adalet, dürüstlük ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ifade eder. Dinî ve ahlaki açıdan da önem taşıyan bu kavram, bireyin kendisine ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesini gerektirir. Bugün bizlere düşen görev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyet fazilettir.’ sözüyle vermek istediği mesajı doğru anlamak, Cumhuriyet’in kazanımlarını korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü Cumhuriyet’in geleceği, bu değerlere sahip çıkan bilinçli ve sorumluluk sahibi nesillerle daha da güçlenecektir" dedi.

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        Programda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

        Sunuculuğunu Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Ali Turunç’un yaptığı programa; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Üyesi ve Türk Tarih Kurumu önceki başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ile YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Mevlüt Özçelik, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Vekili Doç. Dr. Burçin Altınbaş, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gaziantep Şubesi Önceki Dönem Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

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