Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 495 sikke ele geçirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 495 sikke ve 260 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İslahiye'de belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 495 sikke, metal dedektörü, 260 gram uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.