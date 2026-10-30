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        İslahiye'de 5 bin kitaplı çocuk kütüphanesi açıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Cevdetpaşa İlkokulu'nda oluşturulan 5 bin kitaplı "Fatma Demirel Çocuk Kütüphanesi" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:47 Güncelleme:
        İslahiye'de 5 bin kitaplı çocuk kütüphanesi açıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Cevdetpaşa İlkokulu'nda oluşturulan 5 bin kitaplı "Fatma Demirel Çocuk Kütüphanesi" törenle açıldı.

        Merhume Fatma Demirel'in adını taşıyan kütüphanenin açılış törenine, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Çocukların kitaplarla buluşmasını ve okuma alışkanlığı kazanmasını amaçlayan kütüphanede, farklı yaş gruplarına hitap eden 5 bin kitap bulunuyor.

        Açılış programı kapsamında çocuklar için şişme oyun parkuru kuruldu, palyaço ve animasyon gösterileri düzenlendi. Etkinlikte çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve bardak mısır ikram edildi.

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        Kütüphanenin ilçedeki eğitim hayatına katkı sunması hedeflenirken, hayırsever aileye eğitime verdiği destek dolayısıyla teşekkür edildi.

        Fatma Demirel Çocuk Kütüphanesi, çocukların eğlenceli vakit geçirdiği etkinliklerin ardından hizmete açıldı.

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