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        Gaziantep'te 495 adet tarihi eser sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir adreste yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 495 adet sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Gaziantep'te 495 adet tarihi eser sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir adreste yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 495 adet sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. İslahiye ilçesinde yapılan operasyon çerçevesinde bir ikamette arama yapıldı. Aramada 495 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet metal dedektör, 260 gram uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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