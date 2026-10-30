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        Gaziantepliler Federasyonu'ndan 25 Aralık Panorama Müzesi'ne anlamlı ziyaret

        Gaziantepliler Federasyonu ve federasyona bağlı Türkiye genelindeki temsilciler, Gaziantep'in tarihi ve kültürel mirasının önemli simgelerinden olan 25 Aralık Panorama Müzesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Gaziantepliler Federasyonu'ndan 25 Aralık Panorama Müzesi'ne anlamlı ziyaret

        Gaziantepliler Federasyonu ve federasyona bağlı Türkiye genelindeki temsilciler, Gaziantep’in tarihi ve kültürel mirasının önemli simgelerinden olan 25 Aralık Panorama Müzesi’ni ziyaret etti.

        Gaziantepliler Federasyonu ve federasyona bağlı Türkiye’nin farklı illerindeki temsilciler, tarihle sanatı harmanlayan, Fransız işgaline karşı verilen destansı Antep Direnişi’ni tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren 25 Aralık Panorama Müzesi’ni ziyaret etti. Kentin tarihini ve kültürel mirasını yakından inceleyen heyete müze gezisinde Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu eşlik etti. Gaziantep Savunması'nda şehit olanların ve gazilerin aileleri tarafından bağışlanan çok sayıda eserin de sergilendiği müzeyi gezen heyet, kentin tarihine yakından tanıklık etti.

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        Ziyarete, Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, Gaziantepliler Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Demir ve Türkiye’nin farklı illerindeki federasyon temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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