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        GAÜN'de 2 bin 250 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanaca

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında, 2 bin 250 öğrencinin yararlanacağı İŞKUR Gençlik Programı kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:36 Güncelleme:
        GAÜN'de 2 bin 250 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanaca

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında, 2 bin 250 öğrencinin yararlanacağı İŞKUR Gençlik Programı kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

        GAÜN Rektörlüğünde düzenlenen törende protokol, Rektör Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ile İŞKUR İl Müdürü Aytekin Doğan tarafından imzalandı.

        Haftada en fazla üç gün uygulanacak program kapsamında öğrenciler, sürdürülebilir kampüs, altyapı ve bakım, sosyal ve kültürel etkinlikler, akademik ve idari çalışmalar ile toplumsal hizmet faaliyetlerine destek verecek.

        Öğrenciler ayrıca gelişim ve uyum, dijital dönüşüm, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki çalışmalarda görev alacak.

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        Programa, GAÜN'ün örgün eğitim kapsamındaki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı aktif öğrenciler başvurabilecek.

        30 Ekim'de başlayan başvurular, 3 Kasım 2026'ya kadar devam edecek.

        Başvurular, ALO 170 hattı, İŞKUR Mobil uygulaması, İŞKUR e-Şube ve e-Devlet üzerinden veya Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen yapılabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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