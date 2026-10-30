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        GKV'li minik kaşiflerden başkent çıkarması

        Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri Ankara'ya düzenledikleri geziyle tarihi ve kültürel yapıları mercek altına alırken Anıtkabir'i de ziyaret ederek mozoleye çelenk koydu. Öğrenciler, I. ve II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarını da ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna tanıklık eden salonlar ve tarihi belgeleri inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:39 Güncelleme:
        GKV'li minik kaşiflerden başkent çıkarması

        Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri Ankara’ya düzenledikleri geziyle tarihi ve kültürel yapıları mercek altına alırken Anıtkabir’i de ziyaret ederek mozoleye çelenk koydu. Öğrenciler, I. ve II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarını da ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşuna tanıklık eden salonlar ve tarihi belgeleri inceledi.

        Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, millî değerleri yerinde öğrenmek ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu başkentte yaşamak amacıyla gelenekselleşen Ankara gezisi, bu yıl GKV Özel Okulları 5. sınıf öğrencilerinin katılımıyla büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Tarihî kökler ile Cumhuriyet değerlerinin harmanlandığı iki günlük yolculuk, öğrencilere hem unutulmaz anılar bıraktı hem de ders kitaplarında okudukları bilgileri yerinde deneyimleme fırsatı sundu.

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        Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne hayran kaldılar

        Gezinin ilk günü, başkent Ankara’nın binlerce yıllık geçmişine ev sahipliği yapan tarihî noktaların keşfiyle geçti. Şehrin siluetini süsleyen Ankara Kalesi'nde surları adımlayan öğrenciler, geçmişin izlerini bugüne taşıyan manzarada tarihî bir yolculuğa çıktı. Ardından dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret eden minik kaşifler, Paleolitik Çağ’dan Hititlere, Friglerden Lidyalılara kadar Anadolu’da hüküm sürmüş pek çok medeniyetin izini sürerek farklı kültürlerin ortak mirasımıza katkılarını yerinde inceledi. İlk günün son durağı olan, geleneksel Ankara evleri ve dokusuyla büyüleyen Hamamönü Meydanı ise öğrencilere eski dönemlerin sosyal yaşamını yakından gözlemleme şansı tanıdı.

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        Tarihe tanıklık eden mekanları incelediler

        Gezinin ikinci günü Cumhuriyet'in kalbinin attığı yerlerde millî birlik ve beraberlik duygularıyla yaşandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedî istirahatgâhı olan Anıtkabir’e düzenlenen ziyarette öğrenciler, bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet’in hangi büyük fedakârlıklarla kurulduğunu yüreklerinde hissetti. Bu anlamlı ziyaretin ardından millî egemenliğin temellerinin atıldığı I. ve II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları gezinerek Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşuna tanıklık eden salonlar ve tarihi belgeler incelendi. Gezinin son durağı olan Pembe Köşk ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün yaşamına ve yakın tarihimize ışık tuttu.

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        "Çocuklarımız Anadolu’yu keşfederken millî bilinç ve vatan sevgisi kazanıyor"

        Organizasyonun öğrencilerin gelişimindeki önemine dikkat çeken GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Öğrencilerimizin tarihî ve kültürel mirasımızı sadece kitaplardan değil, yerinde yaşayarak ve hissederek öğrenmeleri bizim için çok kıymetli. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımız kapsamında gelenekselleştirdiğimiz bu anlamlı başkent gezisiyle; çocuklarımızın millî bilinç ve vatan sevgisi kazanmalarını, geçmiş ile bugün arasında sağlam bağlar kurmalarını amaçlıyoruz. Bu tür organizasyonlar, öğrencilerimizin tarihsel bakış açısı kazanmasının yanı sıra gözlem yapma, araştırma, sorumluluk alma, birlikte hareket etme ve sosyal iletişim becerilerini de üst seviyeye taşıyor. Cumhuriyetimizin değerlerini benimsemiş, geçmişine sahip çıkan nesiller yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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        Cumhuriyet’in 29 Ekim coşkusunu başkentin sokaklarında, müzelerinde ve meclislerinde hisseden 5. sınıf öğrencileri, artan memleket sevgisi ve unutulmaz hatıralarla dolu bir Ankara gezisini geride bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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