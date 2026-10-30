Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, hücum organizasyonlarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı ve yarın sabah saatlerinde Trabzon'a gidecek.
Gaziantep FK, yarın Trabzon'da gerçekleştireceği antrenmanın ardından kampa girecek.
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