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        Şehitkamil'de yağmur değil, cumhuriyet coşkusu yağdı

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın geleneksel hale getirdiği Cumhuriyet korteji, bu yıl sağanak yağış altında Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümüne özel olarak 103 araçla gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı kortejde Türk bayrakları dalgalandı, Cumhuriyet coşkusu tüm Şehitkamil'i sardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Şehitkamil'de yağmur değil, cumhuriyet coşkusu yağdı

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın geleneksel hale getirdiği Cumhuriyet korteji, bu yıl sağanak yağış altında Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümüne özel olarak 103 araçla gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı kortejde Türk bayrakları dalgalandı, Cumhuriyet coşkusu tüm Şehitkamil'i sardı.

        Şehitkamil Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü önünden başlayan kortej, vatandaşların yoğun katılımı ve büyük bir coşku eşliğinde Koru Park'ta sona erdi. Yüzlerce vatandaşın kendi araçlarıyla katılarak Cumhuriyet sevincine ortak olduğu kortejde, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde unutulmaz anlar yaşandı. Evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından Türk bayraklarıyla korteje eşlik eden vatandaşlar da Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıdı.

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        Başkan Yılmaz duygusal anlar yaşadı

        Korteje katılan vatandaşların yoğun ilgisi ve ortaya çıkan coşkulu manzara karşısında duygusal anlar yaşayan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, organizasyona katılan ve korteje destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı'nın Şehitkamil'de böylesine büyük bir heyecanla kutlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Cumhuriyet, en büyük ortak değerimiz

        Şehitkamil'e yakışır bir Cumhuriyet kutlamasını daha hep birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, Cumhuriyet'in anlamını ve değerini gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti. Vatandaşların korteje gösterdiği ilginin kendisini son derece mutlu ettiğini ifade eden Yılmaz, ortaya çıkan tablonun Şehitkamil'in Cumhuriyet'e, milli değerlere ve ortak geleceğine sahip çıkma iradesinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti. Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük fedakârlıklarla kurduğu Cumhuriyet'in, milletin ortak değeri ve gelecek nesillere bırakılan en kıymetli emanetlerden biri olduğunu belirten Yılmaz, bu emanete sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

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