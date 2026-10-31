MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı 5 Kasım'da kapılarını açıyor

2. MFF Orta Doğu Gıda Fuarı, 57 Kasım 2026 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) gerçekleştirilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğinde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) destekleriyle düzenlenecek olan fuar 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11:00’de protokolün katılımıyla yapılacak olan törenle kapılarını ziyaretçilere açacak.

Uluslararası ticari iş birliklerinin geliştirilmesini hedefleyen MFF 2026, yalnızca sektör profesyonellerinin ziyaretine açık bir B2B (işletmeler arası ticaret) ihtisas fuarı olarak gerçekleştirilecek.

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29 bin metrekarelik alanında gerçekleştirilecek fuarda 200’ün üzerinde katılımcı firma ve 330’dan fazla marka yer alacak. 38’i aşkın ülkeden uluslararası alım heyetinin katılımının beklendiği fuar, 56’dan fazla ülkeden profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak.

Gıda ürünleri ve gıda teknolojileri sektörünün geniş bir yelpazede temsil edileceği fuarda bakliyat ve hububat, baharat ve çeşniler, bitkisel yağlar, şekerleme, çikolata ve atıştırmalıklar, kuru meyve ve kuru gıda ürünleri, konserve ve paketlenmiş gıdalar, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, dondurulmuş gıdalar, organik ve doğal gıdalar, çay, kahve ve içecekler ile gıda katkı maddeleri ve bileşenleri sergilenecek. Ayrıca gıda işleme ve üretim makineleri, ambalaj ve paketleme teknolojileri, dolum ve şişeleme sistemleri, soğutma ve soğuk zincir çözümleri, depolama ve lojistik sistemleri, gıda güvenliği ve kalite kontrol teknolojileri ile endüstriyel üretim ve otomasyon çözümleri de ziyaretçilere sunulacak.

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GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fuarın Gaziantep'in üretim ve ihracat gücünün uluslararası alanda tanıtılması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Gaziantep, köklü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi, girişimci ruhu ve ihracat tecrübesiyle ülkemizin gıda sektöründe öne çıkan şehirlerinin başında gelmektedir. MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'nın, sektör temsilcilerimizi uluslararası alıcılarla buluşturarak yeni ticari bağlantıların kurulmasına, ihracat pazarlarımızın geliştirilmesine ve şehrimizin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkı sunmakta ve B2B (ikili iş görüşmeleri) şeklinde düzenlenmesi, firmaların kendi sektörlerine yönelik olarak doğrudan birbirleriyle buluşmalarına, çok daha etkin ve verimli sonuçlar alınmasına imkan sağlamaktadır. Fuarın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, sektörümüz açısından verimli ve başarılı bir organizasyon olmasını diliyorum" dedi.

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Nobel Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise MFF'nin yalnızca bir fuar organizasyonu değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası ticaretin gelişmesine katkı sunacak önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade ederek, "Gaziantep gibi gıda üretimi ve ihracatında güçlü bir konuma sahip şehirde, Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'nın 2’ncisini hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 38’den fazla ülkeden alım heyetini ve 56’dan fazla ülkeden profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak organizasyonumuzla firmalarımızın yeni pazarlara ulaşmasını, uluslararası iş birlikleri geliştirmesini ve sektörün yenilikçi teknolojilerle buluşmasını hedefliyoruz. MFF'nin önümüzdeki yıllarda uluslararası ölçekte önemli bir sektör buluşması haline geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.