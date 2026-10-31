Deprem, pandemi ve yangına rağmen genç kebapçı girişimcilikten vazgeçmedi

ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş'ta 9 yaşında fırında çalışmaya başlayan 27 yaşındaki Doğan Gündeş, pandemi, deprem ve yangın nedeniyle yaşadığı kayıplara rağmen işletmesini yeniden kurarak Gaziantep'te de şube açtı.

Amcasının yanında çıraklık yaparak mesleğe başlayan Gündeş, yıllar sonra amcasıyla kendi işletmesini açtı. Fırıncılığın ardından kebapçılığa yönelen Gündeş, Kovid-19 salgınında müşteri kaybı yaşayınca paket servise ağırlık verdi. Bir dönem 20'si kurye olmak üzere 35 kişilik ekiple hizmet verdi.

Salgının ardından Kahramanmaraş'ta yeni bir kebap işletmesi açan Gündeş'in iş yeri, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

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Depremin ardından amcasıyla daha önce çalıştıkları fırına dönen Gündeş, burada tadilat yaparak yeniden faaliyete başladı. Sınırsız kebap konseptini yeniden uygulayan genç girişimci, müşterilerin ilgisiyle işlerini büyüttü.

Bu kez iş yerinde çıkan yangın nedeniyle maddi kayıp yaşayan Gündeş, yaptırdığı sigorta sayesinde zararın yaklaşık yüzde 70'ini karşılayarak işletmesini yeniden ayağa kaldırdı.

Kahramanmaraş'taki işletmesinin ardından Gaziantep'te de şube açan Gündeş, yeni yatırımlarla büyümeyi hedefliyor.

- "Yıkıldıysa yeniden yaptık"

Doğan Gündeş, AA muhabirine, çocukluğundan beri kendi iş yerini açmanın hayalini kurduğunu söyledi.

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Depremde iş yerinden hiçbir eşya kurtaramadıklarını belirten Gündeş, yaşadıkları kayıpların ardından sigortanın önemini anladıklarını ifade etti.

Dokuz yaşından beri kebapçılık yaptığını anlatan Gündeş, şunları kaydetti:

"Bizim başka bildiğimiz bir iş yok. Dokuz yaşından beri bu işi yapıyorum, bu işin içinde büyüdüm. Başka bir iş yapamam. Yılmak yok, yapacak bir şey yok. Yandıysa yeniden yaptık, yıkıldıysa yeniden yaptık, hastalık geldiyse yeniden yaptık. Allah daha kötülerini göstermesin. Yarın başka bir şey olsa yine yenisini yapacağız. Başarı zaten yılmayanların hikayesi oluyor."

Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a gelen müşterilerinin talepleri üzerine kentte şube açtıklarını belirten Gündeş, gelecek dönemde Mersin ve Ankara'da da şubeler açmayı, ardından bayilik sistemiyle büyümeyi hedeflediğini kaydetti.