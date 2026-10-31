Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Deprem, pandemi ve yangına rağmen genç kebapçı girişimcilikten vazgeçmedi

        Deprem, pandemi ve yangına rağmen genç kebapçı girişimcilikten vazgeçmedi

        ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş'ta 9 yaşında fırında çalışmaya başlayan 27 yaşındaki Doğan Gündeş, pandemi, deprem ve yangın nedeniyle yaşadığı kayıplara rağmen işletmesini yeniden kurarak Gaziantep'te de şube açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Deprem, pandemi ve yangına rağmen genç kebapçı girişimcilikten vazgeçmedi

        ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş'ta 9 yaşında fırında çalışmaya başlayan 27 yaşındaki Doğan Gündeş, pandemi, deprem ve yangın nedeniyle yaşadığı kayıplara rağmen işletmesini yeniden kurarak Gaziantep'te de şube açtı.

        Amcasının yanında çıraklık yaparak mesleğe başlayan Gündeş, yıllar sonra amcasıyla kendi işletmesini açtı. Fırıncılığın ardından kebapçılığa yönelen Gündeş, Kovid-19 salgınında müşteri kaybı yaşayınca paket servise ağırlık verdi. Bir dönem 20'si kurye olmak üzere 35 kişilik ekiple hizmet verdi.

        Salgının ardından Kahramanmaraş'ta yeni bir kebap işletmesi açan Gündeş'in iş yeri, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

        REKLAM

        Depremin ardından amcasıyla daha önce çalıştıkları fırına dönen Gündeş, burada tadilat yaparak yeniden faaliyete başladı. Sınırsız kebap konseptini yeniden uygulayan genç girişimci, müşterilerin ilgisiyle işlerini büyüttü.

        Bu kez iş yerinde çıkan yangın nedeniyle maddi kayıp yaşayan Gündeş, yaptırdığı sigorta sayesinde zararın yaklaşık yüzde 70'ini karşılayarak işletmesini yeniden ayağa kaldırdı.

        Kahramanmaraş'taki işletmesinin ardından Gaziantep'te de şube açan Gündeş, yeni yatırımlarla büyümeyi hedefliyor.

        - "Yıkıldıysa yeniden yaptık"

        Doğan Gündeş, AA muhabirine, çocukluğundan beri kendi iş yerini açmanın hayalini kurduğunu söyledi.

        REKLAM

        Depremde iş yerinden hiçbir eşya kurtaramadıklarını belirten Gündeş, yaşadıkları kayıpların ardından sigortanın önemini anladıklarını ifade etti.

        Dokuz yaşından beri kebapçılık yaptığını anlatan Gündeş, şunları kaydetti:

        "Bizim başka bildiğimiz bir iş yok. Dokuz yaşından beri bu işi yapıyorum, bu işin içinde büyüdüm. Başka bir iş yapamam. Yılmak yok, yapacak bir şey yok. Yandıysa yeniden yaptık, yıkıldıysa yeniden yaptık, hastalık geldiyse yeniden yaptık. Allah daha kötülerini göstermesin. Yarın başka bir şey olsa yine yenisini yapacağız. Başarı zaten yılmayanların hikayesi oluyor."

        Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a gelen müşterilerinin talepleri üzerine kentte şube açtıklarını belirten Gündeş, gelecek dönemde Mersin ve Ankara'da da şubeler açmayı, ardından bayilik sistemiyle büyümeyi hedeflediğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?

        Benzer Haberler

        MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı 5 Kasım'da kapılarını açıyor
        MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı 5 Kasım'da kapılarını açıyor
        GKV'li Berat'a Avrupa ve Amerika'dan peş peşe teklif yağıyor
        GKV'li Berat'a Avrupa ve Amerika'dan peş peşe teklif yağıyor
        Nizip'in 100. yılı 3. Zeytin Festivali'yle kutlanıyor
        Nizip'in 100. yılı 3. Zeytin Festivali'yle kutlanıyor
        Şehitkamil'de yağmur değil, cumhuriyet coşkusu yağdı
        Şehitkamil'de yağmur değil, cumhuriyet coşkusu yağdı
        GKV'li minik kaşiflerden başkent çıkarması
        GKV'li minik kaşiflerden başkent çıkarması
        GAÜN'de 2 bin 250 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanaca
        GAÜN'de 2 bin 250 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanaca