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        GKV'li Berat'a Avrupa ve Amerika'dan peş peşe teklif yağıyor

        Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları (GKV) Özel Cemil Alevli Koleji 12. sınıf öğrencisi Berat Kervancıoğlu, sporda gösterdiği üstün başarıyı uluslararası arenaya taşıyarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki prestijli lise ve spor akademilerinden kabul ve burs teklifleri aldı. Çekirdekten yetişme bir GKV'li olarak yıllardır sürdürdüğü basketbol yolculuğunda disiplini ve azmiyle dikkat çeken genç sporcu, dünya genelindeki pek çok önemli kurumun radarına girmeyi başardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:55 Güncelleme:
        GKV'li Berat'a Avrupa ve Amerika'dan peş peşe teklif yağıyor

        Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları (GKV) Özel Cemil Alevli Koleji 12. sınıf öğrencisi Berat Kervancıoğlu, sporda gösterdiği üstün başarıyı uluslararası arenaya taşıyarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki prestijli lise ve spor akademilerinden kabul ve burs teklifleri aldı. Çekirdekten yetişme bir GKV’li olarak yıllardır sürdürdüğü basketbol yolculuğunda disiplini ve azmiyle dikkat çeken genç sporcu, dünya genelindeki pek çok önemli kurumun radarına girmeyi başardı.

        Kabul ve burs teklifi alan okullar arasında; dünya çapında sporcu yetiştiren IMG Academy (ABD), Oak Hill Academy (yüzde 40 burs ABD), Brewster Academy (yüzde 60 burs ABD), DME Academy (ABD), CATS Academy (yüzde 60 burs ABD), Franklin Prep Academy (yüzde 50 burs ABD), Pathways School & Sports Academy (yüzde 70 burs ABD), Crowley ISD (ABD), Wasatch Academy (yüzde 50 burs ABD), The King’s Academy (yüzde 60 burs ABD), Springfield Commonwealth Academy (yüzde 50 burs ABD), St. Jude’s Academy / SJA Prep (yüzde 80 burs Kanada), Tilton School (yüzde 70 burs ABD) ve Combine Academy (ABD) yer alıyor.

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        Berat Kervancıoğlu, kendisine sunulan bu geniş uluslararası seçenekler arasından Kanada’nın Mississauga kentinde bulunan St. Jude’s Academy’yi (SJA Prep) tercih ederek akademik eğitimine ve basketbol kariyerine Kanada’da devam etme kararı aldı.

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, öğrencisinin elde ettiği bu büyük başarıdan duyduğu gururu şu sözlerle dile getirerek, "Gaziantep Kolej Vakfı çatısı altında yetişen bir değerimizin; azmi, disiplini ve spora olan tutkusu sayesinde bu uluslararası fırsatlara ulaşmasından ve yeni yolculuğuna çok güçlü bir adımla ilerlemesinden kurumum adına sonsuz mutluluk ve gurur duyuyorum. Sevgili Berat’ı bu önemli başarısından dolayı yürekten kutluyor; Kanada’da başlayacağı yeni eğitim ve spor hayatında başarılarının artarak katlanmasını diliyorum. Yolun açık olsun Berat! GKV ailesi olarak seninle gurur duyuyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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