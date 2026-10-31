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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

        Ligde yaptığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, topladığı 8 puanla haftaya 15. sırada girdi.

        Son galibiyetini ligin 4. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, sonraki 5 karşılaşmada galibiyet alamadı.

        Bu süreçte Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep temsilcisi, Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, İstanbul Başakşehir'e 2-1 ve son olarak Erzurumspor FK'ye 3-1 mağlup oldu.

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        Son 4 lig maçından puan çıkaramayan Gaziantep FK, galibiyet alamadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.

        - Gaziantep FK'de 7 eksik

        Kırmızı-siyahlı ekipte Erzurumspor FK maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen savunma oyuncusu Myenty Abena, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

        Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare, Ulrich Meleke, Sontje Hansen, Kacper Tobiasz ve Ogün Özçiçek de kadroda yer alamayacak.

        - Trabzonspor'a karşı galibiyet alamadı

        Gaziantep FK, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı 14 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

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        İki takım arasında oynanan lig maçlarının 9'unu Trabzonspor kazanırken 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

        Bordo-mavili ekibe deplasmanda konuk olduğu 7 lig maçının 6'sını kaybeden Gaziantep FK, bir karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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