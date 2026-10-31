Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenecek Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 5 Kasım'da Gaziantep'te başlayacak.

Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, GSO ve Nobel Expo Fuarcılık işbirliğinde düzenlenecek fuar, 5 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) kapılarını açacak.

Yalnızca sektör profesyonellerine açık olacak fuarda, 29 bin metrekarelik alanda 200'ün üzerinde katılımcı firma ve 330'dan fazla marka yer alacak.

Gıda ürünleri, işleme makineleri, ambalaj teknolojileri, soğuk zincir ve otomasyon sistemlerinin sergileneceği fuara, 38'den fazla ülkeden alım heyeti ve 56'dan fazla ülkeden profesyonel ziyaretçinin katılması bekleniyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fuarın Gaziantep'in üretim ve ihracat gücünün uluslararası alanda tanıtılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Fuarın yeni ticari bağlantılar kurulmasına ve ihracat pazarlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade eden Ünverdi, organizasyonun işletmeler arası ticaret odaklı gerçekleştirilmesinin firmalara doğrudan işbirliği imkanı sunacağını kaydetti.

Nobel Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik de organizasyonla firmaların yeni pazarlara ulaşmasını ve uluslararası işbirlikleri geliştirmesini hedeflediklerini belirterek, "MFF'nin önümüzdeki yıllarda uluslararası ölçekte önemli bir sektör buluşması haline geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.