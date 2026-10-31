Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 5 Kasım'da Gaziantep'te başlayacak

        Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 5 Kasım'da Gaziantep'te başlayacak

        Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenecek Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 5 Kasım'da Gaziantep'te başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 5 Kasım'da Gaziantep'te başlayacak

        Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenecek Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 5 Kasım'da Gaziantep'te başlayacak.

        Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, GSO ve Nobel Expo Fuarcılık işbirliğinde düzenlenecek fuar, 5 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) kapılarını açacak.

        Yalnızca sektör profesyonellerine açık olacak fuarda, 29 bin metrekarelik alanda 200'ün üzerinde katılımcı firma ve 330'dan fazla marka yer alacak.

        Gıda ürünleri, işleme makineleri, ambalaj teknolojileri, soğuk zincir ve otomasyon sistemlerinin sergileneceği fuara, 38'den fazla ülkeden alım heyeti ve 56'dan fazla ülkeden profesyonel ziyaretçinin katılması bekleniyor.

        REKLAM

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fuarın Gaziantep'in üretim ve ihracat gücünün uluslararası alanda tanıtılması açısından önemli olduğunu belirtti.

        Fuarın yeni ticari bağlantılar kurulmasına ve ihracat pazarlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade eden Ünverdi, organizasyonun işletmeler arası ticaret odaklı gerçekleştirilmesinin firmalara doğrudan işbirliği imkanı sunacağını kaydetti.

        Nobel Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik de organizasyonla firmaların yeni pazarlara ulaşmasını ve uluslararası işbirlikleri geliştirmesini hedeflediklerini belirterek, "MFF'nin önümüzdeki yıllarda uluslararası ölçekte önemli bir sektör buluşması haline geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?

        Benzer Haberler

        Altun: "Araban OSB ile Küçük Sanayi Sitesi projelerinin hayata geçirilmesin...
        Altun: "Araban OSB ile Küçük Sanayi Sitesi projelerinin hayata geçirilmesin...
        MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı 5 Kasım'da kapılarını açıyor
        MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı 5 Kasım'da kapılarını açıyor
        Deprem, pandemi ve yangına rağmen genç kebapçı girişimcilikten vazgeçmedi
        Deprem, pandemi ve yangına rağmen genç kebapçı girişimcilikten vazgeçmedi
        GKV'li Berat'a Avrupa ve Amerika'dan peş peşe teklif yağıyor
        GKV'li Berat'a Avrupa ve Amerika'dan peş peşe teklif yağıyor
        Nizip'in 100. yılı 3. Zeytin Festivali'yle kutlanıyor
        Nizip'in 100. yılı 3. Zeytin Festivali'yle kutlanıyor
        Şehitkamil'de yağmur değil, cumhuriyet coşkusu yağdı
        Şehitkamil'de yağmur değil, cumhuriyet coşkusu yağdı