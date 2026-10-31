Gaziantep'te 2 otomobil çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, İslahiye otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar kavşağında meydana gelen kazada A.K. idaresindeki 44 AGS 292 plakalı otomobil ile A.G. yönetimindeki 27 APD 018 plakalı otomobil çarpıştı. Herhangi bir yaralanma olmazken çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.