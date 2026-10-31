Nizip Zeytin Festivali 100. yıl gururuyla başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'in ilçe oluşunun 100. yıl dönümü coşkusuyla birleşen 3. Nizip Zeytin Festivali'nde yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılacak yeni projelerin müjdesini vererek, "Biz Nizip için ne söz verdiysek yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Fıstıkçılar Çarşısı'nın ardından şimdi de Nizip'e yakışır yeni zeytin ve fıstık halini kuruyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayıyla Nizip Çayı için dünyanın en büyük ikinci arıtma tesisini hayata geçiriyoruz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri, Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi'nin iş birliğinde hayata geçirilen festival, 26 Ekim 1 Kasım 2026 tarihleri arasında Nizip Millet Bahçesi ana merkez olmak üzere ilçe genelinde kapsamlı bir programla gerçekleştiriliyor.

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Bu yılki slogan: "Zeugma'nın Gizli Hazinesi"

Bu yıl "Zeugma'nın Gizli Hazinesi" temasıyla düzenlenen festival, Nizip'in binlerce yıllık kadim tarım kültürünü ve coğrafi işaretli zeytin ile zeytinyağının marka değerini vitrine taşıyor. İlçenin ilçe oluşunun 100. yılı kutlamalarıyla taçlanan organizasyonda, zeytin hasadı ve zeytin fidanı dikimlerinin yanı sıra 100. Yıl şartları, traktör süsleme yarışması, çocuklar için özel eğitici ve eğlenceli etkinlikler ile yöresel ürün stantları yer alıyor.

Festivalin startı, Nizip Organize Sanayi Bölgesi'ndeki zeytinlik alanında düzenlenen temsili hasatla verildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, il ve ilçe protokolü üreticilerle birlikte zeytin ağaçlarının başına geçerek ilk hasada katıldı, kadın çiftçilerle halay çekti. Bereketli sezon dileklerinin paylaşıldığı hasat programı, Nizip Kaymakamlığı bahçesinde başlayıp Millet Bahçesi'nde noktalanan kortej yürüyüşüyle devam etti. Korteje klasik Mercedesler ve zeytin dallarıyla süslenmiş traktörler de eşlik etti.

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"Yaklaşık 2 yıl sonra çok modern bir zeytin ve fıstık halini ilçemize kazandıracağız"

Festivalde konuşmasına alanı dolduran Niziplileri selamlayarak başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu festivalde çok büyük bir emeğin olduğunu belirtti.

Konuşmasında ilçeye yönelik hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara değinen Başkan Fatma Şahin, "Biz milletvekili olarak başladığımızda da bakanlık dönemimizde de Nizip ne istediyse yerine getirdik. Çünkü birlikte rahmet, birlikte kuvvet vardır. Eski belediye başkanımız Hacı Fevzi döneminde Fıstıkçılar Çarşısı'nı yaptık, her şey fıstık gibi oldu. Şimdi ise hep birlikte yeni bir hal ve zeytin altyapısı kuruyoruz. Kaymakamımızla, belediye başkanımızla ve sektör temsilcilerimizle görüştük. Yaklaşık iki yıl sonra çok modern bir zeytin hali ve fıstık hali Nizip'e kazandırılmış olacak" dedi.

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En önemli gündemlerinden birinin Nizip Çayı'nın temizlenmesi olduğunu ifade eden Başkan Şahin, "Atılan su, yönetmeliklere uygun olsa dahi ağacı kurutuyor, balığı öldürüyorsa orada yapılması gerekenler var dedik. Milletvekillerimizle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza gittik. Bakanlığımız dünyanın en büyük ikinci arıtma tesisinin onayını verdi. İhalesi yapıldı, süreci yakından takip ettik. İki yıl içerisinde tamamlanacak bu dev yatırımla birlikte Nizip Çayı ile ilgili hiçbir sorunun kalmadığı yeni bir dönem başlayacak. Ayrıca organize sanayi bölgemiz için gerekli olan arıtma tesisi projesi de Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yatırım programına alındı" diye konuştu.

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"Nizip, 100 yıllık birikimi ve zeytiniyle geleceğe yürüyor"

Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, "Sadece bir festival için değil. Nizip'in emeğini, üretim kültürünü ve bu topraklarda kurduğu güçlü bağı selamlamak, aynı zamanda ilçemizin 100. yıl dönümünün gururunu paylaşmak için bir aradayız. Nizip'i Nizip yapan en önemli değerlerden biri zeytindir. Bu topraklarda zeytin bir üretim hikayesinden çok daha fazlası, nesillerin emeği ve bir hafızadır. Coğrafi işaretli zeytinyağımız ve Zeugma gibi dünya mirası değerlerimizle ilçemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bir asırlık geçmişimizden aldığımız güçle bize düşen görev, bu mirası koruyup üreticimizin alın terini ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yere taşımaktır" dedi.

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"Nizip zeytini dünyaya açılan kapımızdır"

Nizip'in ilçe oluşunun 100. yıl dönümü ve 3. Geleneksel Zeytin Festivali açılış töreninde konuşan Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, ilçenin asırlık mirasına ve zeytinin önemine dikkat çekti.

Festival Nizip'in zeytinini en güzel şekilde tanıtıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nizip'in zeytinini en güzel şekilde tanıtan bu festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Zeytin deyip geçmeyin, zeytin gerçekten çok önemli. Kur'anı Kerim'de ismi geçen nadir ürünlerden bir tanesi. Cenabı Hak ayette zeytine ve incire yemin ederek başlıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de zeytini tavsiye ettiği gibi 'Zeytinyağını yiyin ve sürünün' buyuruyor. Ben de çocukluğumdan beri Nizip'imizin zeytinyağlı sabunuyla yıkanıyorum, şampuan kullanmıyorum" diye konuştu.

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Başkan Fatma Şahin, festivali ziyaret eden vatandaşlara zeytin fidesi dağıttı

Festivalde konuşmaların yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Nizip ilçesine yönelik yaptığı altyapı ve üstyapı çalışmalarını içeren icraat filmi de izlendi. Konuşmaların sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri, festival alanındaki stantları gezdi. Başkan Şahin, GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı'nın bulunduğu stant alanında ziyaretçilere zeytin fidesi dağıttı.

İlçenin tescilli lezzetlerinin tanıtımında ve festivalin başarıyla yürütülmesinde bölgenin güçlü sivil toplum ve meslek kuruluşları da aktif rol alıyor. Yerel paydaşlar, üreticiyle tüketiciyi buluşturan organizasyona tam destek veriyor.

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Hafta boyunca Nizip Millet Bahçesi'nde sürecek etkinliklerle hem üreticinin emeği görünür kılınacak hem de Nizip'in gastronomi ve tarım turizmindeki potansiyeli tanıtılacak.