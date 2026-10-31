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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 19:20 Güncelleme:
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Salon: Kamil Ocak Spor Salonu

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Halid Cerit

        Gaziantep Gençlikspor: Aykut Gedik, Fedor Ivanov, Sam Jeanlys, Uğur Kılınç, Halil İbrahim Yücel, Yusuf Emre Güler (Bahadır Kuyucu, Deniz İvgen, Zihue Wen, Alireza Abdolhamidi)

        Altekma: Jordan Matthew Ewert, Jackson George Young, Maksim Buculjevic, Oğuzhan Tarakçı, Abdulvahap Han, Niyazi Ulaş Dokumacı (Baha Akçagöz, Özgür Karababa, Hüseyin Şahin, Paolo Zonca)

        Setler: 29-31, 23-25, 23-25

        Süre: 104 Dakika

        GAZİANTEP

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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