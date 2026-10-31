Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon: Kamil Ocak Spor Salonu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Halid Cerit
Gaziantep Gençlikspor: Aykut Gedik, Fedor Ivanov, Sam Jeanlys, Uğur Kılınç, Halil İbrahim Yücel, Yusuf Emre Güler (Bahadır Kuyucu, Deniz İvgen, Zihue Wen, Alireza Abdolhamidi)
Altekma: Jordan Matthew Ewert, Jackson George Young, Maksim Buculjevic, Oğuzhan Tarakçı, Abdulvahap Han, Niyazi Ulaş Dokumacı (Baha Akçagöz, Özgür Karababa, Hüseyin Şahin, Paolo Zonca)
Setler: 29-31, 23-25, 23-25
Süre: 104 Dakika
GAZİANTEP
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