Kontrolden çıkan traktör devrildi

Olay, İslahiye ilçesi kırsal Örtülü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, seyir halindeyken fren arızası nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör, bir süre ilerledikten sonra devrilerek yan yattı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.

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