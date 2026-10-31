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        Kontrolden çıkan traktör devrildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Kontrolden çıkan traktör devrildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

        Olay, İslahiye ilçesi kırsal Örtülü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, seyir halindeyken fren arızası nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör, bir süre ilerledikten sonra devrilerek yan yattı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.

        Kazada yaralanan olmadığı belirtilirken traktörde maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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