Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 silah ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 adet silah ele geçirildi.

Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ile kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda bir ikamet ve araçta yapılan aramalarda 1 adet hafif makinalı tabanca, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile 214 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.