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        Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 silah ele geçirildi

        Gaziantep'te polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 adet silah ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 21:25 Güncelleme:
        Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 silah ele geçirildi

        Gaziantep’te polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 adet silah ele geçirildi.

        Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ile kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda bir ikamet ve araçta yapılan aramalarda 1 adet hafif makinalı tabanca, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile 214 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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