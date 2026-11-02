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        Uzm. Dr. Altuncu: "Çocukların sık hastalanması normal mi"

        Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, özellikle kreş ve okul döneminde çocukların sık enfeksiyon geçirmesinin her zaman bağışıklık sistemi zayıflığı anlamına gelmediğini belirterek, uzun süren, ağır seyreden ve tekrarlayan enfeksiyonlarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Uzm. Dr. Altuncu: "Çocukların sık hastalanması normal mi"

        Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, özellikle kreş ve okul döneminde çocukların sık enfeksiyon geçirmesinin her zaman bağışıklık sistemi zayıflığı anlamına gelmediğini belirterek, uzun süren, ağır seyreden ve tekrarlayan enfeksiyonlarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

        Okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülmeye başlıyor. Özellikle kreşe ve okula giden çocuklarda burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi şikâyetler yıl içerisinde birçok kez tekrarlanabiliyor. Bu durum ailelerde çocuklarının bağışıklık sisteminin yeterince güçlü olup olmadığı konusunda endişeye neden oluyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, çocukluk döneminde sık enfeksiyon geçirilmesinin çoğu zaman bağışıklık sisteminin mikroorganizmalarla karşılaşma sürecinin bir parçası olduğunu, ancak bazı belirtilerin altta yatan sağlık sorunlarına işaret edebileceğini ifade etti.

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        Kreşe ve okula giden çocuklar daha sık hastalanabiliyor

        Çocukların özellikle yaşamın ilk yıllarında farklı virüs ve bakterilerle daha sık karşılaştığını belirten Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, kreş ve okul ortamlarında yakın temasın enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırdığını söyledi. Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, "Çocukların bağışıklık sistemi gelişimini sürdürürken farklı mikroorganizmalarla karşılaşır. Özellikle kreşe başlayan, okul çağında olan veya kardeşleri bulunan çocuklarda enfeksiyon sıklığı artabilir. Bu nedenle bir çocuğun yıl içerisinde birkaç kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi tek başına bağışıklık sisteminde bir sorun olduğunu göstermez" dedi.

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        Hangi durumlarda bağışıklık sistemi araştırılmalı

        Her sık hastalanmanın normal kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, enfeksiyonların sıklığının yanı sıra şiddetinin, süresinin ve tedaviye verdiği yanıtın da önemli olduğunu belirtti. Özellikle sık tekrarlayan zatürre, ağır kulak ve sinüs enfeksiyonları, uzun süre iyileşmeyen enfeksiyonlar, hastane yatışı veya damar yoluyla antibiyotik tedavisi gerektiren durumların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, ayrıca çocuğun yaşına uygun kilo alamaması, büyüme ve gelişmesinin geride kalması, tekrarlayan derin doku enfeksiyonları ve ailede bağışıklık sistemi hastalığı öyküsü bulunmasının da önemli uyarı işaretleri arasında yer aldığını kaydetti.

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        Her tekrarlayan öksürük ve burun akıntısı enfeksiyon olmayabilir

        Çocuklarda sık görülen bazı şikâyetlerin enfeksiyonla karıştırılabildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, alerjik nezle ve astım gibi hastalıkların da tekrarlayan burun akıntısı, öksürük ve hırıltı şikâyetlerine neden olabileceğini belirtti. Bu nedenle her benzer şikâyette antibiyotik kullanımına yönelmenin doğru olmadığını ifade eden Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, doğru tanı için çocukların muayene edilmesi ve gerekli görülen tetkiklerin yapılmasının önem taşıdığını söyledi.

        Bağışıklık sistemini desteklemek için günlük alışkanlıklar önemli

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        Çocukların sağlıklı büyümesi ve bağışıklık sisteminin normal işleyişini sürdürebilmesi için dengeli beslenme, yeterli uyku, yaşına uygun fiziksel aktivite ve aşı takibinin önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, el hijyeninin de enfeksiyonlardan korunmada etkili bir alışkanlık olduğunu vurguladı. Gereksiz vitamin ve takviye kullanımından kaçınılması, antibiyotiklerin ise yalnızca hekim önerisiyle kullanılması gerektiğini ifade etti.

        Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, çocukların sık hastalanması durumunda yalnızca enfeksiyon sayısına odaklanılmaması gerektiğini belirterek, hastalıkların nasıl seyrettiğinin, çocuğun büyüme ve gelişmesinin ve tedaviye verdiği yanıtın birlikte değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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