Gaziantep'te yolcu minibüsü takla attı: 15 yaralı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağışlı havada kontrolden çıkan yolcu minibüsü, takla atarak yol kenarına uçtu. Kazada minibüste bulunan sürücü ile 14 yolcu yaralandı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağışlı havada kontrolden çıkan yolcu minibüsü, takla atarak yol kenarına uçtu. Kazada minibüste bulunan sürücü ile 14 yolcu yaralandı.
Kaza, GaziantepAdıyaman kara yolu Yavuzeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, GaziantepAdıyaman seferini yapan YamanTur'a ait Abdurrahman S. (60) idaresindeki 02 D 0099 plakalı yolcu minibüsü, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı. İçerisindeki sürücü ve 14 yolcu ile savrulan minibüs, taklalar atarak yol kenarına uçtu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesi ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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