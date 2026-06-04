Gaziantep'te 5 firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 04.06.2026 - 13:27 Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklakında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 5 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ