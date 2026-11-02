Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed H, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muhammed H. ile kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli arasında Tekstilkent Mahallesi'nde tartışma çıktı.

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