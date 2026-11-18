Sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, Dilek P, İbrahim D, Mehmet D, Mustafa K. ve Serdar G'nin beraatine hükmetti.

Yetkin S'nin eşi sanık Dilek S. de suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Sanık Yetkin S. ise aleyhinde verilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savunarak beraatini talep etti.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

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