NCR International Hospital'da gerçekleştirilen sezon öncesi rutin sağlık taramaları kapsamında başarılı oyuncu Kruize Pinkins; kardiyoloji, dahiliye ve ortopedi branşlarındaki uzman hekimler tarafından muayene edildi. Detaylı kontroller çerçevesinde oyuncuya EKO, efor, solunum ve fonksiyon testleri uygulandı. Alanında uzman hekimler eşliğinde titizlikle tamamlanan tetkikler sonucunda, Kruize Pinkins'in genel sağlık durumunun normal ve sağlıklı olduğu gözlemlendi.

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